banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94760
ALTIN
236.500
DOLAR
6.1471
STERLİN
8.0730
EURO
7.1531
Girne’de eroin operasyonu
GİRNE'DE EROİN OPERASYONU
İş yerinde uyuşturucu
İŞ YERİNDE UYUŞTURUCU
Gazimağusa’da intihar
GAZİMAĞUSA’DA İNTİHAR
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
banner282
Flaş Haber
Feci kaza: 1 ölü 6 yaralı
Kapat

Hayati uyarı! Doktor tavsiyesi olmadan bu ilacı sakın kullanmayın

Hayati uyarı! Doktor tavsiyesi olmadan bu ilacı sakın kullanmayın

16 Eylül 2018 Pazar 16:18
Hayati uyarı! Doktor tavsiyesi olmadan bu ilacı sakın kullanmayın

Doktorun yazmadığı uyku ilaçlarının kullanılmaması gerektiğini belirten Nöroloji Uzmanı Dr. Nurhan Şahinkaya, "Basit bir uyku hapının kalpte ritim bozukluğuna ve ani durmalara neden olduğunu biliyoruz. Doktorun yazmadığı, bitkisel kökenli, herkesin kullandığı, konu komşunun önerdiği ilaçlara itibar etmemek gerekir" dedi.

Nöroloji Uzmanı Dr. Nurhan Şahinkaya, doktorun yazmadığı uyku ilaçlarının kullanılmaması gerektiğini belirterek, "Basit bir uyku hapının kalpte ritim bozukluğuna ve ani durmalara neden olduğunu biliyoruz. Doktorun yazmadığı, bitkisel kökenli, herkesin kullandığı, konu komşunun önerdiği ilaçlara itibar etmemek gerekir" dedi.

AZI VEYA ÇOĞU ZARARLI

DHA'nın haberine göre; Nöroloji Uzmanı Dr. Nurhan Şahinkaya, uykunun genel olarak insanın beyin ve zihin sağlığını yenileyen, onaran, çok önemli bir aktif süreç olduğunu söyledi. Normal yetişkin bir kişide uyku süresinin 6-8 saat olduğunu ifade eden Şahinkaya, "Bu sürenin dışında az ya da fazla uyumak vücuda zararlar verebilir. Uyku bozuklukları bazen ciddi ve kritik boyutlara ulaşabilir" dedi.

Uyku bozukluğunun her 3 kişiden birinde görülebildiğini kaydeden Şahinkaya, "Kadınlarda, ileri yaşta daha fazla görülme eğilimi gösterir. Gece uykuda apne dediğimiz solunum durmaları eğer uzarsa veya sık apneler ile ritim bozuklukları meydana gelirse, kronik dönemde yine bu uzun uykusuzluğa bağlı kalp yetmezliği gelişirse, o zaman bu durum kritik sonuçlara neden olabilir. Uzun uyumanın az uyumak kadar beyne zararları var. Fazla uyuma beyinde vücutta inaktaviteye, bazı hormonel değişikliklere neden olarak obeziteye ve şeker hastalığına bir eğilim oluşturur. Fazla uyumak inme riskini, yani felç riskini artırabilir, uzun süreli aşırı uyku baş ağrılarını tetikleyebilir. Yine aşırı uyku beynin bilişsel fonksiyonları dediğimiz aslında beyne ait her türlü fonksiyonun yavaşlamasına neden olabilir" diye konuştu.

"UYKU PROBLEMİNİN FARKLI NEDENLERİ OLABİLİR"

Uyku bozukluklarına neden olan konular ile ilgili de bilgi veren Şahinkaya, "Bazen dönemsel değişiklikler, yaşam koşullarında değişiklikler uykuyu bozabilir. Mesela aşırı stres, ortam değiştirmek, uzun yolculuklar, farklı bir yere seyahat etmek, kayıplar, yaş reaksiyonları uyku bozukluklarını tetikleyebilir. Ama bazen vücutta başka hastalıklar yine uyku bozukluğuna sebep olabilir. Eğer gece çok aşırı horlama varsa ve uykuda solunum durmaları yaşanıyorsa, 2-3 ayı geçen kronik uykusuzluk çekiyorlarsa, uykuya dalma ve sürdürmede zorluk çekiyorlarsa, gündüz aşırı uykululuk ve ani uykuya dalma atakları yaşıyorlarsa ve yine uzun uykusuzluk veya fazla uyku nedeni ile başka hastalıkların geliştiğini fark ediyorlarsa, o zaman hekime başvurmalılar" açıklamasında bulundu.

Uyku haplarının doktor tavsiyesi olmadan alınmasının sakınca oluşturacağını belirten Uzman Doktor Nurhan Şahinkaya, "Basit bir uyku hapının ritim bozukluğuna, kalpte ani durmalara neden olduğunu biliyoruz. Reçetesiz satılır bu ilaçlar. Bunun üzerine durmak lazım. Doktorun yazmadığı, bitkisel kökenli, herkesin kullandığı, konu komşunun önerdiği ilaçlara itibar etmemek ve mutlaka sorununuz varsa hekime danışmak gerekir" dedi.

Kaynak: DHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fesleğenin faydaları
Fesleğenin faydaları
Yararlı diye bol bol tükettiğimiz besinler
Yararlı diye bol bol tükettiğimiz besinler
‘Dikkat! Buzdan zehirlenebilirsiniz’
‘Dikkat! Buzdan zehirlenebilirsiniz’
Baş ağrısı neden olur? Baş ağrısına ne iyi gelir?
Baş ağrısı neden olur? Baş ağrısına ne iyi gelir?
Hangi baharat hangi hastalıklara iyi gelir?
Hangi baharat hangi hastalıklara iyi gelir?
Fazla uyumak zararlı mı?
Fazla uyumak zararlı mı?
Sebze ve meyvelerI sirkeli suyla yıkamayın
Sebze ve meyvelerI sirkeli suyla yıkamayın
İtfaiyeciler uyarıyor, arabanızda dolu su şişesi bırakmayın
İtfaiyeciler uyarıyor, arabanızda dolu su şişesi bırakmayın
Kurban eti nasıl saklanmalı?
Kurban eti nasıl saklanmalı?
İşte D vitamini eksikliğini gidermenin yolları
İşte D vitamini eksikliğini gidermenin yolları

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim