Havucun faydaları arasında ilk sırada güçlü bir antioksidan olan beta karoten bakımından zengin olması geliyor. İnce bağırsakta A vitaminine dönüştürülen ve vücudumuzda bulunan serbest radikal dengesinin korunmasına yardımcı olan beta karoten cilt, saç ve tırnakların korunmasından kalp hastalıkları riskinin azaltılmasına kadar pek çok noktada önemli bir bileşen.

Besin lifi bakımından zengin bir sebze olan havuç sindirim sisteminin düzgün çalışmasını sağlayarak kabızlık gibi sindirime bağlı rahatsızlıkları önlüyor.

Diyet yapıyorsanız az kalori içeren ve tokluk hissini uzatan havucu sağlıklı bir atıştırmalık olarak tüketebilirsiniz.

Havucun Sağlığa Faydaları

Beta Karoten: Beta karoten havuca turuncu rengini veren renk pigmentidir. Beta karoten vücut tarafından A vitaminine dönüştürülür.

Bu nedenle havuç, hayvansal gıdalar dışında A vitamini bakımından en iyi kaynaklardan biridir.

Etkili bir antioksidan olan beta karoten kanserden kalp hastalıklarına kadar pek çok hastalığın oluşma riskini yükselten oksidatif strese karşı vücudu korur.

Kanserden Korunma: Beta karoten ve diğer antioksidanlar bakımından zengin olan havuç kanseri önlemede rol oynayabilir. Yapılan araştırmalarda beta karoten bakımından zengin bir beslenme programının prostat kanseri, akciğer kanseri ve kolon kanseri riskini düşürdüğü sonuçları elde edilmiştir.

Ancak laboratuvar hayvanları üzerinde yapılan bu araştırmaların sonuçlarının kesinlik kazanması için insanların katılımıyla yapılacak daha fazla sayıda araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır.







Lösemi: 2011 yılında yapılan bir araştırmaya göre havuç suyunda bulunan bioaktif kimyasallar, miyeloid ve lenfoid lösemide kansere yol açan hücre büyümesini baskılıyor.

San Diego Tıp Merkezi tarafından yapılan bir diğer çalışmada ise havuç mesane kanseri riskini azaltmak için tavsiye edilen gıdalar arasında yer alıyor.

Kalp Sağlığı: Hollanda kaynaklı ve 10 yıl süren bir çalışmaya göre turuncu ve sarı renkli sebzeler kardiyovasküler hastalıkların görülme riskini önemli oranda düşürüyor.

Araştırma sonuçlarında havuç gibi turuncu ve koyu sarı tonlarda sebzeleri düzenli olarak tüketenlerde kalp ve damar hastalığı görülme oranının tüketmeyenlere göre %32 daha az olduğu belirtilmiş.

Göz Sağlığı: Aşağı yukarı hepimiz havucun gözler için iyi olduğunu biliriz ancak şaşırtıcı bir şekilde bu konuda yapılan araştırma sayısı oldukça az. Yine de yapılan araştırmalar bu genel olarak kabul görmüş bilgiyi doğrular nitelikte.

Bu konuda Kaliforniya Üniversitesi Jules Stein Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırmaya göre haftada 2 veya daha fazla sayıda havuç yiyen kadınlarda daha az veya hiç havuç yemeyen kadınlara göre glokom hastalığı görülme oranı daha düşük.

Göz tansiyonu olarak bilinen glokom göz içinde basıncı sık sık yükselmesi nedeniyle görme sinirinin hasar görmesine ve görüşün yavaş yavaş azalmasına yol açıyor.

Sindirim Sistemi: 1 adet orta boy havuç sağlıklı bir sindirim sistemi için son derece önemli günlük besin lifi ihtiyacının yaklaşık %7’sini tek başına karşılıyor.

Besin lifi sadece sindirim sistemi için değil aynı zamanda kan şekeri seviyesinin korunması için de önemli. Eğer kilo vermek için diyet yapıyorsanız atıştırmalık olarak havuç yemek tokluk hissini uzaratarak kilo vermenize yardımcı olabilir.







Potasyum: Havuç potasyum bakımından en zengin sebzelerden biridir. Potasyum, beynin normal fonksiyonlarının devam etmesinden kalp sağlığının korunmasına, kan şekerinin düşürülmesinden kas kramplarının önlenmesine kadar pek çok alanda vücut tarafından kullanılan önemli bir mineral.

Potasyum aynı zamanda kortizon ve adrenalin gibi stres hormonlarını dengeleyerek stres ve kaygı seviyesini düşürüyor.

Bağışıklık Sistemi: Lenf bezleri, damarlar, beyaz kan hücreleri, solunum yolu ve dalak gibi vücudun birden fazla parçasını kapsayan bağışıklık sisteminin güçlü olması için pek çok sebzede bulunmayan protein ve lipidlere ihtiyaç vardır.

Ancak aynı zamanda bağışıklık sisteminin fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için havuç gibi vitamin ve mineral bakımından zengin sebzelere de ihtiyaç duyulur. A, C, E, B vitaminleri ile demir, bakır ve çinko bakımından zengin olan havuç bağışıklık sistemini güçlendirir ve enfeksiyonlara karşı vücudun direncini artırır.

Güneşten Korunma: Havucun antioksidan etkisi cildi serbest radikallere karşı koruyarak esnek kalmasına yardımcı olur ve yaşlanmanın ciltte görülen etkilerini geciktirir.

Ayrıca düzenli olarak havuç yemek güneşin zararlı UV ışınlarına ve güneş yanığına karşı cildi korur. Tabii bu koruma faktörlü güneş kreminizi bir kenara bırakın ve bol bol havuç yiyin anlamına gelmiyor. Ancak daha güçlü bir korunma için özellikle yaz aylarında daha fazla havuç tüketebilirsiniz.

Havucun Diğer Faydaları

Kanı temizleyen alkali elementler içerir.

Vücuttaki asit alkali dengesinin korunmasına yardımcı olur.

Yüksek potasyum içeriğiyle tansiyonu yükselten sodyumu dengeler.

Havuçta bulunan besin lifi kötü kolesterolü (LDL) düşürürken iyi kolesterolü (HDL) yükseltir.

Güçlü antioksidanlar içeren havuç yaşlanmanın ciltte görünen etkilerini geciktirir.

Ağızda bulunan bakterileri temizleyerek diş sağlığını korur.

Düzenli olarak havuç yemek mide ülserine karşı koruma sağlar.

Havucun Besin Değeri

1 adet orta boy havuç (61 gr)

25 kalori

0.6 gr protein

2.9 gr şeker

1.7 gr besin lifi (günlük ihtiyacın %7’si)

10190 IU A vitamini (günlük ihtiyacın %204’ü)

3.6 mg C vitamini (günlük ihtiyacın %6’sı)

0.4 mg E vitamini (günlük ihtiyacın %2’si)

8.1 mcg K vitamini (günlük ihtiyacın %10’u)

0.6 mg niasin (günlük ihtiyacın %3’ü)

0.1 mg B6 vitamini (günlük ihtiyacın %4’ü)

11.6 mcg folat (günlük ihtiyacın %3’ü)

20.1 mg kalsiyum (günlük ihtiyacın %2’si)

0.2 mg demir (günlük ihtiyacın %1’i)

7.3 mg magnezyum (günlük ihtiyacın %2’si)

21.4 mg fosfor (günlük ihtiyacın %2’si)

195 mg potasyum (günlük ihtiyacın %6’sı)

42.1 mg sodyum (günlük ihtiyacın %’si)

0.1 mg bakır (günlük ihtiyacın %1’i)

0.1 mg manganez (günlük ihtiyacın %4’ü)

1.2 mg omega 3 yağ asitleri

70.2 mg omega 6 yağ asitleri içerir.

Yukarıdaki bilgiler USDA’nin 4 yaşından büyükler için önerilen 2000 kalorilik referans diyetine göre oluşturulmuş. Kişilerin vitamin ve mineral ihtiyaçları sağlık koşullarına bağlı olarak değişebilir.

Fazla Havuç Yemenin Bir Zararı Var mı?

Haftada 4-5 adet havuç yemenin genel olarak herhangi bir zararı bulunmuyor. Ancak bu miktarda havucu günlük olarak tüketmeye başlarsanız kabızlık, gaz ve şişkinlik gibi sindirim sorunları yaşayabilirsiniz.

Aşırı miktarda havuç tüketmenin bir diğer yan etkisi ise cilt renginin turuncu havuca rengini veren karoten pigmenti nedeniyle sarıya dönmesidir. Bu renk değişimi özellikle ter bezlerinin bulunduğu bölgelerde daha yoğun olabilir. Havuç yemeyi kestikten bir süre sonra cildiniz normal rengine dönecektir.

Havuç gibi besin lifi bakımından zengin sebze ve meyveleri aşırı miktarlarda tüketmek kalsiyum, bakır, demir, çinko gibi minerallerin vücut tarafından emilmesini olumsuz yönde etkileyebilir. Bu durum uzun süre devam ederse bu minerallerin eksikliğine bağlı olarak bazı sorunlar yaşanabilir.

Böbrek sorunu olanlar yüksek miktarda potasyum içeren havucu dikkatli olarak tüketmelidir. Potasyum fazlası böbrek ve diğer organlara zarar verebilir.