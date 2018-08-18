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Hangi gıdada kaç küp şeker var?

Uzmanlar, sağlıklı yaşam için şekerin hayattan çıkarılması gerektiğini savunuyor. Çaya ya da kahveye şeker atmaktan vazgeçtik diyelim. Peki, muz, çikolata, kahve, mısır gevreği gibi besinlerde ne kadar şeker olduğunu biliyor musunuz? Şeker hangi besinde ne kadar bulunuyor? İşte o sorunun cevabı

Hangi gıdada kaç küp şeker var?

Uzmanlar, sağlıklı yaşam için şekerin hayattan çıkarılması gerektiğini savunuyor. Çaya ya da kahveye şeker atmaktan vazgeçtik diyelim. Peki, muz, çikolata, kahve, mısır gevreği gibi besinlerde ne kadar şeker olduğunu biliyor musunuz? Şeker hangi besinde ne kadar bulunuyor? İşte o sorunun cevabı

18 Ağustos 2018 Cumartesi 21:21
Hangi gıdada kaç küp şeker var?

Uzmanlar, sağlıklı yaşam için şekerin hayattan çıkarılması gerektiğini savunuyor. Çaya ya da kahveye şeker atmaktan vazgeçtik diyelim. Peki, muz, çikolata, kahve, mısır gevreği gibi besinlerde ne kadar şeker olduğunu biliyor musunuz? Şeker hangi besinde ne kadar bulunuyor? İşte o sorunun cevabı…

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1 adet çikolata: 6,5 küp şeker

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Muz: 3,5 küp şeker

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Makarna sosu: 6 küp şeker

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Çikolatalı bisküvi: 1 küp şeker

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Elma: 4,5 küp şeker

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Açma: 1,5 küp şeker

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Domates suyu: 5 küp şeker

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Kremalı kahve: 9,5 küp şeker

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Portakal suyu: 10 küp şeker

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Kahvaltılık mısır gevreği: 2 küp şeker

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Meyveli yoğurt: 2,5 küp şeker13

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Milkshake: 12 küp şeker

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Acı sos: 5 küp şeker

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Mango: 9 küp şeker

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Havuç: 1 küp şeker

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