Hangi gıdada kaç küp şeker var?

Uzmanlar, sağlıklı yaşam için şekerin hayattan çıkarılması gerektiğini savunuyor. Çaya ya da kahveye şeker atmaktan vazgeçtik diyelim. Peki, muz, çikolata, kahve, mısır gevreği gibi besinlerde ne kadar şeker olduğunu biliyor musunuz? Şeker hangi besinde ne kadar bulunuyor? İşte o sorunun cevabı…
1 adet çikolata: 6,5 küp şeker
Muz: 3,5 küp şeker
Makarna sosu: 6 küp şeker
Çikolatalı bisküvi: 1 küp şeker
Elma: 4,5 küp şeker
Açma: 1,5 küp şeker
Domates suyu: 5 küp şeker
Kremalı kahve: 9,5 küp şeker
Portakal suyu: 10 küp şeker
Kahvaltılık mısır gevreği: 2 küp şeker
Meyveli yoğurt: 2,5 küp şeker13
Milkshake: 12 küp şeker
Acı sos: 5 küp şeker
Mango: 9 küp şeker
Havuç: 1 küp şeker