Hangi gıdada kaç küp şeker var?

Uzmanlar, sağlıklı yaşam için şekerin hayattan çıkarılması gerektiğini savunuyor. Çaya ya da kahveye şeker atmaktan vazgeçtik diyelim. Peki, muz, çikolata, kahve, mısır gevreği gibi besinlerde ne kadar şeker olduğunu biliyor musunuz? Şeker hangi besinde ne kadar bulunuyor? İşte o sorunun cevabı