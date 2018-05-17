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Geldik kurufasulyenin faydalarına...

Protein ve anorganik tuzlar açısından çok zengin olan kuru fasulye, kalp krizini önlemekle birlikte kemik yapısının güçlenmesine de yardımcı oluyor

Geldik kurufasulyenin faydalarına...

Protein ve anorganik tuzlar açısından çok zengin olan kuru fasulye, kalp krizini önlemekle birlikte kemik yapısının güçlenmesine de yardımcı oluyor

17 Mayıs 2018 Perşembe 23:38
Geldik kurufasulyenin faydalarına...

Kuru fasulyenin faydaları saymakla bitmiyor

Protein ve anorganik tuzlar açısından çok zengin olan kuru fasulye, kalp krizini önlemekle birlikte kemik yapısının güçlenmesine de yardımcı oluyor

Doyuruculuğu, bol enerji vermesi ve tabii ki ekonomik olması nedeniyle en çok tercih edilen gıdalar arasında başı çeken kuru fasulye aynı zamanda tam bir protein deposu. Diyetisyen Ezgi Topyıldız, "İçerisindeki protein yapısı ile kuru fasulyenin kırmızı etten bir eksiği bulunmamaktadır. Kırmızı eti çok tüketemeyenler ve vejetaryenler beslenme modeli için iyi bir alternatif yiyecektir" dedi. Topyıldız, kuru fasulyenin faydalarını şöyle sıralıyor:

-Kemik yapısını güçlendirir.

- Güçlü bir kemik yapısı için sofralarınızdan kuru fasulyeyi eksik etmeyin.

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- Karaciğer yetmezliği, böbrek taşları, kalp çarpıntı ve idrar tutukluğuna kadar birçok rahatsızlığın ilacıdır 

-İçerisindeki lif nedeniyle kötü kolesterolu düşürür. Bu lifler kalın bağırsakta barınır ve kalsiyum ilk sırada olmak üzere önemli minerallerin emilimine fayda sağlar. Günde 1 fincan ölçüde kuru fasulye yemek 6 hafta sonunda kolesterol seviyesini yüzde 10 oranında düşürür.

- Bağırsakları çalıştırır.

-Kabızlığı ve şişkinlik hissini giderir. Fasulye leptin hormonu salınımını sağlar. Bu hormonun salgılanması da tokluk hissi sağlar ve iştahı önemli ölçüde bastırır.

-Kalp krizini önler

- Kalp ve damar tıkanıklığa karşı koruyucudur. Bu sebeple kalp hastaları tüketebilirler. Ayrıca lifli bir gıda olduğu için de kalp krizini de önler. Hipertansiyona karşı koruyucudur. Yüksek olan tansiyonu düşürmekte oldukça etkilidir. Günlük 12-33 gram lif alımının kan basıncını düşürdüğü gözleniyor. Ayrıca, lifli gıdanın kalp krizi ölümlerini yüzde 27 azalttığı biliniyor. Hamileler tüketmeli - Folik asit ve demir içeriğinden çok zengin olması nedeniyle gebelik döneminde tüketilmelidir. Bebek ve anne sağlığı için bol bol tüketmekte fayda var. - Vücudun enerji ihtiyacını karşılamasının yanı sıra zihin ve beden yorgunluğunu giderir. - Kemik yapısını güçlendirir ve vücudun gelişimini destekler. Gelişim çağındaki çocuklara faydalıdır.

Anahtar Kelimeler:
KurufasulyeFaydaları
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