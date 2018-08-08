Fındık kabuğundaki sır ortaya çıktı

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Gıda Enstitüsü Müdürü ve Uluslararası Nutrasötikler ve Fonksiyonel Gıdalar Kongresi ve Fuarı (ISNFF) Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Cesarettin Alaşalvar, Türkiye’nin üretim ve ihracatında lider olduğu fındığın kabuk, zürüf ve yaprağının kanser tedavisinde kullanılan ilacın ham maddesi türevleri barındırdığını belirtti

Fındık tanıtım Grubu (FTG) tarafından desteklenen bir proje kapsamında ‘fındık ve fındığın yenmeyen kısımlarında (kabuk, zürüf, yaprak) fotokimyasal bileşiklerinin varlığını’ belirlemek için Kanada’da bir üniversite ile ortak bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Doç. Dr. Alaşalvar, “Bu çalışmada fındık ve fındığın yenmeyen kısımlarında yüzlerce fotokimyasal bileşikler tespit etmiştik. Bunlardan en önemlisi kabuk, zürüf ve yaprakta kanser tedavisinde kullanılan Taxol adlı ilacın ana hammaddesini oluşturan Paclitaxel ve diğer taxanes türevleri idi” diye yazdı.

Böyle bir tablo içerisinde bir ilacın Dünya Gıda ve İlaç Birliği (FDA) onaylı 5 ml’lik bir şişesinin ABD’de 160 dolar civarında satıldığını kaydeden Alaşalvar şu bilgilere yer verdi: “Bahsi geçen ilacın etken maddesi Paclitaxel ise ticari olarak Pasifik porsuk (Pacific Yew) ağacının kabuğundan elde edilmektedir. Porsuk ağacının bir gram kabuğunun ham eksraktında 50-70 mikrogram düzeyinde Paclitaxel bulunurken, bu madde 1 gram fındık kabuğu eksraktında 0.08 mikrogram, fındık yaprağı eksraktında 0.05 mikrogram ve fındık zürüfü eksraktında iz miktarda bulunmuştur.

Miktar olarak bakıldığında Pasifik porsuk ağacının kabuğu, fındık kabuğu ve yaprağına oranla ortalama 900 kat daha fazla paclitaxel içermektedir. Bu sayede hem fındık üreticisi kazanır hem de sağlık sektörüne hizmet edilmiş olur.”

Özellikle mesane kanserini önlemede etkili olabilir. Yüksek miktarda E vitamini içerdiği için mesane kanserini başlangıç aşamasında önleyebilir. Bunun dışında manganez açısından zengin olması diğer kanser türlerine karşı etkili olmasını sağlar.

FINDIK ERKEN YAŞLANMAYI ENGELLEYEBİLİR: Günlük bir bardak fınfık tüketimi E vitamini ihtiyacının %86’nı karşılar. Aynı zamanda A ve C vitamini yanında güçlü antioksidanlar içerir. Bu vitaminlerin sinerjik etkileri yaşlanmayı önleyebilir. Cilt üzerindeki çizgileri ve kışırıklıkları engeleyebilir.

FINDIK KİLO VERMEYE YARDIMCI OLUR: Aşırı fındık tüketiminin kiloya neden olacağı yönünde genel bir kanaat vardır. Fakat yemeklerden önce yarım avuç fındık yemek mideyi doyurur ve yemek isteğini giderir. Bu kadar fındık fazla kalori içermez.

FINDIĞIN KALP VE DAMAR SAĞLIĞINA FAYDALARI: İçeriğinde yer alan doymamış yağlar kalp ve damar sağlığını koruyarak kalp krizi riskini azaltmaktadır. Kötü niyetli kolesterolün düşülmesine yardımcı olurken iyi kolesterolü de destekler. İçerdiği Omega 3 damarları koruyarak kan akşını düzenler ve kalp sağlığını korur.

FINDIK DOĞURKANLIK SEVİYESİNİN ARTTIRABİLİR: Fındığın çok eski çağlardan beri doğurganlık oranını arttırdığı bilinmektedir. Bunun yanında adet sancılarını gidermeye yardımcı olabilir. Bütün bunların yanında hamilelik döneminde anneler için iyi ve yan etkili olmayan harika bir besin kaynağıdır. Hamilelik sürecinde meydana gelebilecek kabızlık vakalarını giderebilir.

FINDIK KEMİK SAĞLIĞINI KORUR: Magnezyum ve kalsiyum yardımıyla fındık kemik sağlığı için de önemli bir besin kaynağıdır. Kemikler tarafından kullanılan kalsiyum oranında ani bir düşüşü engeleyebilecek derecede önemli kalsiyum deposudur.Ayrıca kemik gelişimi için de fındık tüketimi önemlidir