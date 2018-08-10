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Fazla kilolarla savaşma işini yiyeceklere bırakın

Kilolarınıza karşı en iyi silahınız liposuction veya aerobik kaseti değildir, yiyeceğin kendisidir. Obezlikten kaynaklanan iltihaplanmaları azaltmak için bunu yapabilen yiyecekler tüketmelisiniz. İşte Prof. Dr. Mehmet Öz’den kolay zayıflama tüyoları...

Fazla kilolarla savaşma işini yiyeceklere bırakın

Kilolarınıza karşı en iyi silahınız liposuction veya aerobik kaseti değildir, yiyeceğin kendisidir. Obezlikten kaynaklanan iltihaplanmaları azaltmak için bunu yapabilen yiyecekler tüketmelisiniz. İşte Prof. Dr. Mehmet Öz’den kolay zayıflama tüyoları...

10 Ağustos 2018 Cuma 09:19
Fazla kilolarla savaşma işini yiyeceklere bırakın

Kilolarınıza karşı en iyi silahınız liposuction veya aerobik kaseti değildir, yiyeceğin kendisidir. Obezlikten kaynaklanan iltihaplanmaları azaltmak için bunu yapabilen yiyecekler tüketmelisiniz. İşte Prof. Dr. Mehmet Öz’den kolay zayıflama tüyoları...

Dünyaca ünlü Profesör Dr. Mehmet Öz, ‘Siz Diyettesiniz' adlı kitabında kilo vermeye çalışanlar için önemli bilgiler verdi… İşte anlattıkları: Anti-inflamatuvar yani iltihaplanmaya karşı iyi gelen yiyecekler tüketmek, daha lezzetli ve daha renkli gıdalar yemek demektir. Tükettiğiniz yiyeceklerin lezzetli olması gerekir; iki farklı yiyecek kaynağından alırsanız, aynı tadı artırabilirsiniz. Örneğin, domates sosuna güneşte kurutulmuş domates parçaları eklerseniz veya elma sosuna kurutulmuş elmalar katarsanız, lezzeti artırırsınız. Yanda, antioksidan ve/veya anti-inflamatuvar özelliklere sahip besinlerin ve önerdiğimiz dozların bir listesini bulacaksınız.

İLTİHAPLANMALARA KARŞI ETKİLİ OLAN GIDALAR

Omega-3 Yağ Asitleri: Omega-3 yağ asidi, karaciğerimizde iltihaplanmaları önleyen proteinleri (PPAR denir) harekete geçirir ve böylece biyolojimiz obezlikten kaynaklanan iltihaplanmaları gidermede daha etkili olur. Bu, fazla kilolardan kaynaklanan hastalıklardan uzak durmamızı sağlar. Haftada üç kez yüz gramlık porsiyonlar halinde balık yiyerek veya günde bir adet 2 gramlık balık yağı tableti alarak ya da otuz gram ceviz yiyerek omega-3 almanızı öneriyorum.

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Yeşil Çay: Teoriye göre, yeşil çayda bulunan kateşin, yağları parçalamaktadır. Araştırmalar, günde üç bardak yeşil çay içmenin kilo vermeye yardımcı olduğunu ve üç ay içinde bel çevresini yüzde 5 azalttığını göstermiştir. Aynı zamanda metabolizmayı da hızlandırmaktadır.

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Zerdeçal: Aktif içeriği kurkumin olan zencefil benzeri bir bitki olan zerdeçal, iltihaplanmaları azaltan PPAR üretimini artırmaktadır. Ama yemeğe doğru miktarda eklemeniz gerekir; bir çimdik (1/8 çay kaşığı). Daha fazla ilave ederseniz yemeğin tadı hardal gibi olur.

Zerdeçal

Zerdeçal

Avokado:Sağlığınız için yararlı tekli doymamış ve çoklu doymamış yağ asitleri içerir. Yapılan bir çalışma, daha fazla çoklu doymamış yağ tüketen kişilerin daha fazla kas kütlesi geliştirip daha az vücut yağına sahip olduklarını ortaya koydu. Bir avokadoyu üçe bölerek sabah kahvaltınızda omletinizin yanında tüketebilir, dörde bölüp smoothie içeceğinize ekleyebilir veya sos yapabilirsiniz.

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