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EVDE YOĞURT MAYALAYANLAR DİKKAT!

Yoğurt yaparken bunlara dikkat edin!

EVDE YOĞURT MAYALAYANLAR DİKKAT!

Yoğurt yaparken bunlara dikkat edin!

12 Ocak 2018 Cuma 23:40
EVDE YOĞURT MAYALAYANLAR DİKKAT!
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Yoğurdun zengin vitamin ve minerallerinden faydalanmak için ev yapımı yoğurt tüketmenizde fayda var. Nasıl yaparsam yapayım bir türlü kıvamını tutturamıyorum diyorsanız size vereceğimiz önerilere göz atmanızı tavsiye diyoruz.

Yoğurt yaparken dikkat edilmesi gerekenler;

Yoğurt mayası
 

Yoğurt mayasını, hazır aldığınız ya da önceden yapmış olduğunuz yoğurttan kullanabilirsiniz.

Sütün yoğurt haline gelmesini sağlayan ve faydalı bakterileri süte karıştırmanın en kolay yolu, bir parça yoğurdu ılık sütle karıştırarak,  yoğurt yapacağınız sütün içine eklemektir. Yoğurdun kıvamını ve kalitesini ayarlayacak en önemli etken yoğurdun mayasıdır.

Sütün ısısı önemli
 

Yoğurt yapmak için hazırladığınız sütün iyice kaynamış olması ve  tamamen soğumadan ilk ısısı düştüğünde kullanılması gerekir. Kaynamış ve soğumuş sütü tekrar yoğurt yapmak için ısıtırsanız sonuç hüsranla bitecektir.

Özetle sütü yoğurt için kaynatmalı ve ilk ısı geçtiğinde henüz sütünüz ılıkken mayayı eklemeniz gerekmektedir.

Son olarak, maya kattığınız sütün kapağını kapatarak hava almayacak şekilde bezle sarmanız, yoğurdun lezzeti ve kıvamı için oldukça önemlidir.

Peki, yoğurt nasıl açılmalı?
 

Tüm bu işlemleri harfiyen uygulamış olsanız bile yoğurdunuzu açarken yapacağınız bazı hatalar, yoğurdun kıvamının tutmamasına ve tadının ekşi olmasına neden olur.

Mayaladıktan sonra bezle sarıp 8-9 saat beklettiğiniz yoğurdun ilk olarak üst kısmını açın. Ve bezden çıkarmadan üstü açık, alt kısmı kapalı olacak şekilde yarım saat bekletin. Bu durum yoğurdun yavaş soğuması ve kıvamının tutması için gereklidir.

Yarım saat dolduktan sonra bezden yoğurdu tamamen çıkartıp,  bir saat dışarıda beklettikten sonra dolaba koyabilirsiniz.

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