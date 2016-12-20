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20 Aralık 2016 Salı 19:22

En Uzun Geceye Dikkat! Kış Depresyonunu Baharatla Atlatın!

En Uzun Geceye Dikkat! Kış Depresyonunu Baharatla Atlatın!
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En Uzun Geceye Dikkat! Kış Depresyonunu Baharatla Atlatın!
Karanlıkta geçen süre uzadı. 21 Aralık'ta en uzun geceyi yaşayacağız. Uzmanlar karanlıkla güne başlamanın depresyonu tetiklediğini belirterek “en uzun geceye dikkat” diyor…

Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Funda Şensoy depresyonla baş etmenin yolunu bol baharat, ceviz ve C vitamini tüketmek olarak sıralıyor.

Kış saatine geçişin uygulanmamasıyla gün ışığından yeterince faydalanamıyoruz. Karanlık psikolojimizi olumsuz etkilerken, yarın yılın en uzun gecesini yaşamak metabolizmamız açısından da olumsuz sonuçlar doğuracak. Kendimizi mutsuz hissedeceğiz. Peki bu utsuzluktan nasıl kurtulacağız?

Okan Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Funda Şensoy 21 Aralık'ta ve kış boyunca bize mutluluk vaat eden gıdaların ceviz, C vitamini ve baharatlar olduğunu söylüyor: Ceviz ile alınan yüksek miktardaki omega 3 yağ asidinin depresyonu azalttığına dair birçok çalışma var.

Ceviz içerdiği melatonin hormonuyla uyku düzensizliğini engeller, antioksidan özelliği ile kış aylarında hastalıklardan korunmamızı sağlar. Baharatlar ise içerdikleri magnezyum oranıyla depresyonda sık görülen gün içindeki sinir kasılmalarını önler. Örneğin 1 çorba kaşığı kurutulmuş kişniş günlük magnezyum ihtiyacının yaklaşık yüzde 3’ünü karşılar.

Ayrıca nane, adaçayı, geyik otu ve fesleğen magnezyum bakımından zengin baharatlardır. C vitamini eksikliğinin, bazı depresyon vakalarının kaynağı olduğu sanılmaktadır.


 
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