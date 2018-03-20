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DÜZENLİ TÜKETİLDİĞİNDE KİLO VERDİREN EN SAĞLIKLI 20 BESİN

DÜZENLİ TÜKETİLDİĞİNDE KİLO VERDİREN EN SAĞLIKLI 20 BESİN

20 Mart 2018 Salı 21:47
DÜZENLİ TÜKETİLDİĞİNDE KİLO VERDİREN EN SAĞLIKLI 20 BESİN
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1000 çeşit ham besin maddesini araştıran araştırmacılar, vücudun ihtiyaç duyduğu ve düzenli tüketildiğinde kilo verdiren en önemli besin maddelerini sıraladı...

1- Badem - 579 kalori (100 g) Besin puanı: 97

Düzenli Tüketildiğinde Kilo Verdiren En Sağlıklı 20 Besin

Mono doymamış yağ asitleri bakımından zengin olan bademin, kalp ve damar sağlığına ve diyabete iyi geldiği biliniyor.

2- Chia tohumu - 486 kalori (100 g) Besin puanı: 85

Düzenli Tüketildiğinde Kilo Verdiren En Sağlıklı 20 Besin

Bu minik siyah tohumlar lif bakımından oldukça zengin olduğu gibi protein, linolenic asit, fenolik asit ve çeşitli vitaminler de içermektedir.

3- Kabak çekirdeği - 559 kalori (100 g) Besin puanı: 84

Düzenli Tüketildiğinde Kilo Verdiren En Sağlıklı 20 Besin

En önemli bitki kökenli demir ve manganez kaynaklarından biridir.

4- Pazı -19 kalori (100 g) Besin puanı: 78

Düzenli Tüketildiğinde Kilo Verdiren En Sağlıklı 20 Besin

Sebzelere parlak renklerini veren maddeler bakımından zengin olduğu için pazınn antioksidan içeriği de yüksektir.

5- Pancar yaprağı -22 kalori (100 g) Besin puanı: 70

Düzenli Tüketildiğinde Kilo Verdiren En Sağlıklı 20 Besin

Şeker pancarı bitkisinin yaprağıdır. Kalsiyun, demir, K vitamin ve B grubu vitaminler (özellikle riboflavin) bakımından önemli bir bitkidir.

6- Kuru maydanoz - 292 kalori (100 g) Besin puanı: 69

Düzenli Tüketildiğinde Kilo Verdiren En Sağlıklı 20 Besin

Baharat olarak kullanılmak üzere kurutulup öğütülen maydanoz bor, florür ve kalsiyum bakımından zengin olduğundan kemik ve diş sağlığı bakımından önemlidir.

7- Kereviz kurusu - 319 kalori (100 g) Besin puanı: 68

Düzenli Tüketildiğinde Kilo Verdiren En Sağlıklı 20 Besin

Kurutulup yaprak haline getirilmiş kereviz, lezzetlendirici olarak kullanılır. Önemli bir vitamin, mineral ve amino asit kaynağıdır.

8- Su teresi - 11 kalori (100 g) Besin puanı: 68

Düzenli Tüketildiğinde Kilo Verdiren En Sağlıklı 20 Besin

Akar su boylarında yetişen bu bitki mineral eksikliğini gidermede kullanılır.

9- Mandalina - 53 kalori (100 g) Besin puanı: 67

Düzenli Tüketildiğinde Kilo Verdiren En Sağlıklı 20 Besin

Turunçgillerden şeker içeriği yüksek bu meyve, karotenoid ve A vitamin bakımından zengindir.

10- Bezelye - 77 kalori (100 g) Besin puanı: 67

Düzenli Tüketildiğinde Kilo Verdiren En Sağlıklı 20 Besin

Bezelyede çok mitarda fosfor, magnezyum, demir, çinko, bakır ve lif vardır.

11- Yeşil soğan -27 kalori (100 g) Besin puanı: 65

Düzenli Tüketildiğinde Kilo Verdiren En Sağlıklı 20 Besin

Bakır, fosfor ve magnezyum bakımından zengin yeşil soğan aynı zamanda iyi bir K vitamin kaynağıdır.

12- Kırmızı lahana - 31 kalori (100 g) Besin puanı: 65

Düzenli Tüketildiğinde Kilo Verdiren En Sağlıklı 20 Besin

Vitaminler bakımından zengin bu bitkinin yabani akrabalarının Avrupa veya Akdeniz'de deniz kenarında yetişen bir bitki olduğu tahmin ediliyor.

13- Pembe greyfurt - 42 kalori (100 g) Besin puanı: 64

Düzenli Tüketildiğinde Kilo Verdiren En Sağlıklı 20 Besin

Pembe greyfurtta, karotenoid ve likopen pigmentlerinin birikmesi nedeniyle dilimleri kırmızımsı bir renk alır.

14- Kara lahana - 32 kalori (100 g) Besin puanı: 63

Düzenli Tüketildiğinde Kilo Verdiren En Sağlıklı 20 Besin

Ortasında yumrusu olmayan bir tür lahana.

15- Uzun saplı brokoli - 22 kalori (100 g) Besin puanı: 62

Düzenli Tüketildiğinde Kilo Verdiren En Sağlıklı 20 Besin

Bildiğimiz brokoliden farklıdır. Sapları daha uzun, çiçek kısmı daha küçük olan bu sebze turpgillerdendir.

16- Acı biber - 324 kalori (100 g) Besin puanı: 62

Düzenli Tüketildiğinde Kilo Verdiren En Sağlıklı 20 Besin

Capsicum bitkisinin meyvesi olan acı biber, kapsaisinoid, karotenoid ve askorbik asit ve antioksidanlar bakımından zengindir.

17- Fesleğen/ reyhan - 23 kalori (100 g) Besin puanı: 63

Düzenli Tüketildiğinde Kilo Verdiren En Sağlıklı 20 Besin

Kalbi korumada etkili bir bitki olarak biliniyor. Mantara ve bakteriye karşı etkili olduğu sanılıyor.

18- Karahindiba yaprağı - 45 kalori (100 g) Besin puanı: 64

Düzenli Tüketildiğinde Kilo Verdiren En Sağlıklı 20 Besin

Karahindiba yaprağı A ve C vitaminleri ile kalsiyum bakımından zengindir.

19- Dondurulmuş ıspanak - 29 kalori (100 g) Besin puanı: 64

Düzenli Tüketildiğinde Kilo Verdiren En Sağlıklı 20 Besin

Magnezyum, folat, A vitamini ve karotenoidler bakımından zengin olan ıspanağın dondurulmuşu tazesinden daha besleyicidir.

20- Pul biber - 282 kalori (100 g) Besin puanı: 63

Düzenli Tüketildiğinde Kilo Verdiren En Sağlıklı 20 Besin

A, C, E vitaminleri, fenolik bileşikler ve karotenoidler bakımından zengindir.

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