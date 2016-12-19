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19 Aralık 2016 Pazartesi 20:40

Dünyanın 'En Cahil' Ülkeleri Belirlendi

Dünyanın 'En Cahil' Ülkeleri Belirlendi
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Dünyanın 'En Cahil' Ülkeleri Belirlendi

Dünya genelinde yapılan bir araştırmada, en "cahil" ülkelerin saptandığı öne sürüldü.

İngiltere merkezli Ipsos MORI tarafından yapılan "2016 Cehalet Endeksi" adlı araştırmada, ankete katılan 27 binden fazla insanın, kendi ülkeleri hakkındaki bilgileri sınandı.

İngiliz Independent gazetesinin haberine göre, Eylül-Kasım ayları arasında gerçekleştirilen anket kapsamında, 40 farklı ülkeden insanlarla görüşüldü. Katılımcıların yaşlarının 16 ila 64 arasında değiştiği belirtildi.

Yapılan araştırma, ülkelerin ekonomik durumlarının, sonuçlara beklenenden daha az etkisi olduğunu ortaya koydu.

Örneğin dünyanın en zengin ülkesi ABD, en cahil ülkelerden biri çıkarken; 'gelişmiş ülkeler' arasında olmayan Malezya, "en az cahil" 10 ülkenin içine girdi.

Araştırmaya göre, Türkiye ise 40 ülke arasında en "cahil" dokuzuncu ülke oldu.

İşte ülkelerin 'en cahilden en az cahile göre' sıralanmış hâli:

Hindistan
Çin
Tayvan
Güney Afrika
ABD
Brezilya
Tayland
Singapur
Türkiye
Endonezya
Meksika
Kanada
Karadağ
Rusya
Sırbistan
Filipinler
Hong Kong
İsrail
Danimarka
Arjantin
Fransa
Vietnam
Peru
İspanya
Şili
Macaristan
Japonya
Belçika
Polonya
Kolombiya
İsveç
Norveç
İtalya
Almanya
Avustralya
Malezya
Çek Cumhuriyeti
Güney Kore
İngiltere
Hollanda



 
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