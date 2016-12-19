Dünyanın 'En Cahil' Ülkeleri Belirlendi



Dünya genelinde yapılan bir araştırmada, en "cahil" ülkelerin saptandığı öne sürüldü.İngiltere merkezli Ipsos MORI tarafından yapılan "2016 Cehalet Endeksi" adlı araştırmada, ankete katılan 27 binden fazla insanın, kendi ülkeleri hakkındaki bilgileri sınandı.İngiliz Independent gazetesinin haberine göre, Eylül-Kasım ayları arasında gerçekleştirilen anket kapsamında, 40 farklı ülkeden insanlarla görüşüldü. Katılımcıların yaşlarının 16 ila 64 arasında değiştiği belirtildi.Yapılan araştırma, ülkelerin ekonomik durumlarının, sonuçlara beklenenden daha az etkisi olduğunu ortaya koydu.Örneğin dünyanın en zengin ülkesi ABD, en cahil ülkelerden biri çıkarken; 'gelişmiş ülkeler' arasında olmayan Malezya, "en az cahil" 10 ülkenin içine girdi.Araştırmaya göre, Türkiye ise 40 ülke arasında en "cahil" dokuzuncu ülke oldu.HindistanÇinTayvanGüney AfrikaABDBrezilyaTaylandSingapurTürkiyeEndonezyaMeksikaKanadaKaradağRusyaSırbistanFilipinlerHong KongİsrailDanimarkaArjantinFransaVietnamPeruİspanyaŞiliMacaristanJaponyaBelçikaPolonyaKolombiyaİsveçNorveçİtalyaAlmanyaAvustralyaMalezyaÇek CumhuriyetiGüney KoreİngiltereHollanda