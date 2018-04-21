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Düdüklü tencere neden patlar?

Hızlı yemek yapmak için kadınların yardımcısı olan düdüklü tencereler aslında doğru kullanılmadıklarında tehlike saçabiliyorlar.

Düdüklü tencere neden patlar?

Hızlı yemek yapmak için kadınların yardımcısı olan düdüklü tencereler aslında doğru kullanılmadıklarında tehlike saçabiliyorlar.

21 Nisan 2018 Cumartesi 23:16
Düdüklü tencere neden patlar?

Hızlı yemek yapmak için kadınların yardımcısı olan düdüklü tencereler aslında doğru kullanılmadıklarında tehlike saçabiliyorlar. İşte sizler için düdüklü tencerenin neden patlayacağını ve patladıktan sonra etrafa nasıl bir zarar vereceğini araştırdık...

Düdüklü Tencere Neden Patlar?

Yemeklerin pişme süresini kısaltan düdüklü tencere, yemekleri yüksek ısı ve yüksek basınç altında pişirir.

Düdüklü Tencere Neden Patlar?

Düdüklü tencerelerin patlamasını önlemek için kapak kısmında pişme derecesine göre ayarlanabilen bir supap bulunuyor. Bu bahsettiğimiz supap, basınç artınca hava kaçırarak tencerenin patlamasına engel olur.

Düdüklü Tencere Neden Patlar?

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İçinde yüksek basınç biriken düdüklü tencereyi fazla doldurmamak şart. Basınç nedeniyle oluşacak buhar için belirli bir boşluk bırakmak gerekli.

Düdüklü Tencere Neden Patlar?

Özellikle düdüklü tencere susuz bırakıldığında patlar. Yemeklere su eklemeden kesinlikle tencereyi ocağa koymayın.

Düdüklü Tencere Neden Patlar?

Tencerenin patlamaması için bu yöntem en çok bilinen kısımdır: Tencereyi ocaktan alır almaz açmayın. Tencerenin havasını almadan ve ılık hale getirmeden açmayın. Bu şekilde açarsanız patlayacaktır.

Düdüklü Tencere Neden Patlar?

Düdüklü tencere patladığında çok ciddi yaralanmalar olabilir. Yemeğin ısısı ve buharıyla birlikte birinci derece yanıklar meydana gelebilir.

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