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Doğal dondurma tarifi: Evde lezzet dolu doğal dondurma nasıl yapılır?

Yazın serinlemeye ihtiyaç duyanlar için en lezzetli tercih dondurma olarak dikkat çekiyor. Bu hafif tatlıyı evde yapmak isteyenler, evde dondurma tarifi konusunda araştırmalar yapıyor. Evdeki malzemelerle lezzetli ve doğal dondurma yapmak çok kolay. İşte tarifler...

Doğal dondurma tarifi: Evde lezzet dolu doğal dondurma nasıl yapılır?

Yazın serinlemeye ihtiyaç duyanlar için en lezzetli tercih dondurma olarak dikkat çekiyor. Bu hafif tatlıyı evde yapmak isteyenler, evde dondurma tarifi konusunda araştırmalar yapıyor. Evdeki malzemelerle lezzetli ve doğal dondurma yapmak çok kolay. İşte tarifler...

14 Temmuz 2018 Cumartesi 09:39
Doğal dondurma tarifi: Evde lezzet dolu doğal dondurma nasıl yapılır?

Sıcak havada harareti dindiren ve yaz aylarının vazgeçilmez tatlısı olan dondurma evde kolayca hazırlanabiliyor. Evde dondurma tarifini merak eden birçok kişi, evde sağlıklı ve doğal dondurmanın nasıl yapılacağını araştırıyor. İşte evde dondurma tarifi…

EV YAPIMI MUZLU DONDURMA


MALZEMELER:
2 kg muz
100 gram tozşeker
Yarım su bardağı su

HAZIRLANIŞI:
Muzu soyup doğrayıp blendere alın. Toz şekeri suyla karıştırıp iyice eritin ve muzların üzerine ekleyin. Toz şeker tamamen eriyene kadar çekin. Çelik bir kaba alıp üzerini streç filmle kapattıktan sonra derin dondurucuya yerleştirin. 2 saat süreyle, her 30 dakikada bir tahta kaşıkla kenarlarını sıyırarak 2-3 dakika karıştırın. Sürenin sonunda çırpma teli ile 2-3 dakika çırpıp üzerini düzleyerek yeniden derin dondurucuya kaldırın. 1 gün beklettikten sonra servis edebilirsiniz.

EV YAPIMI SADE DONDURMA


MALZEMELER:
1 litre süt
2 yumurta
1 paket vanilya
6 çorba kaşığı şeker
1 tatlı kaşığı sahlep

HAZIRLANIŞI:
Sütü kaynatın ve altını kısık ateş kıvamına getirin. Bu esnada yumurtalar ile vanilya sahlebi iyice çırpın. Çırpma işlemi sonrasında elde ettiğiniz karışımı kaynamakta olan süte karıştırın. Biraz piştikten sonra çırparak ılımasını sağlayın. Dondurmanızın harcını çelik bir kaba boşalttıktan sonra deep freezde 3 saat soğutun. Bu işlemi yaparken birer saat ara ile dondurmayı çırpmayı ihmal etmeyin. Üzerini dilediğiniz gibi süsleyip servis edebilirsiniz.

EV YAPIMI ÇİLEKLİ DONDURMA


MALZEMELER:
Yarım kg çilek
1 su bardağı toz şeker
İki buçuk su bardağı krema
Süslemek için çilek

HAZIRLANIŞI:
Çilekleri ezip, üzerine toz şekeri ilave edin. Ayrı bir yerde kremayı çırpıp, çilekli püreye ekleyin. Karışımı dikdörtgen bir kalıba döküp, derin dondurucuda dinlendirin. En az 3-4 saat sonra donup donmadığını kontrol edip dondurucudan alın. Çilekle  süsleyip servis edebilirsiniz.

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