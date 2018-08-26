‘Dikkat! Buzdan zehirlenebilirsiniz’

Sıcak havaların artışıyla birlikte besin zehirlenmesinin yanı sıra buz zehirlenmesi de sıklıkla yaşanıyor. Yazın tüketimi artan buzlu içecekler ve buz ilaveli gıdalar konusunda dikkatli olunması gerektiğini belirten Yaşar Üniversitesi MYO Gıda İşleme Bölüm Başkanı Öğretim Üyesi Dr. Ruhan Aşkın Uzel, alınması gereken tedbirleri anlattı.

“GIDA GİBİ ELE ALINMALI”

Vatandaşlar arasında zehirlenme türlerinin yalnızca gıdalardan ya da yanlış saklama koşullarından kaynaklanıyormuş gibi bir algı olduğunu ancak zehirlenmenin buzdan da kaynaklı gerçekleşebileceğini belirten Dr. Ruhan Aşkın Uzel, “Su kaynakları farklılık gösterse de buz, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından bir gıda olarak tanımlanır. FDA kuralları, buzun, güvenli ve sıhhi sudan uygun şekilde temizlenmiş ve bakımı yapılmış ekipmanlarla üretilmesini, hijyenik koşullarda depolanmasını, taşınmasını gerektirir. Dolayısıyla buzun hazırlanmasını ya da paketlenmiş olarak alınanlarının da güvenli bir şekilde servis edilmesini ve tüketilmesini sağlamak için buzu her zaman bir gıda gibi ele almak gerekir” dedi.

NELERE DİKKAT EDİLMELİ

Yaşar Üniversitesi MYO Gıda İşleme Bölüm Başkanı Öğretim Üyesi Dr. Ruhan Aşkın Uzel, alınması gereken tedbirleri ise şöyle anlattı:

“Buz yapımında kullanılan su kaynağı ve türü güvenilir olmalı. Su, buz kalıbına aktarılırken el hijyenine dikkat edilmeli. Aynı şekilde buz kalıbından buzların bardağa aktarılmasında da hijyen kurallarına uyulmalı. Buzlar elle değil, maşa, kepçe gibi mutfak ekipmanları ile tutulmalı. Kontaminasyon riskinin azaltılması amacıyla kalabalık yemek organizasyonlarında buzların transfer edilmesi için kullanılan mutfak ekipmanı ya da kaplarının sayısı arttırılmalı. Yüzük, bileklik gibi aksesuarların servis sırasında buza temasından kaçınılmalı. Buzlar temiz kaplarda saklanmalı. Buz ile kaplanarak saklanan çiğ gıdaların ya da hafif dondurulmuş buzlu gıdaların muhafazasında eriyen buzun diğer gıdalara geçmemesi konusunda dikkatli olunmalı. Ayrıca içeceklerin soğutulması için diğer gıdalarla temas halinde olan buzdan ziyade ayrı olarak paketlenmiş ya da ayrı yerde saklanan buzun kullanılması gerekir. İşletmelerde buz yapmak için kullanılan makineler uygun periyodlarda düzenli olarak dezenfekte edilmeli. Düzenli makine bakımı yapılmadığında mikroorganizma gelişimi başlayarak sağlık riski teşkil edebilir. Çünkü temizlenmeyen makineden zararlı mikroorganizmalar taşıma yapılan kaba, oradan içeceğe ve dolayısı ile insan vücuduna geçiş yapacaktır”