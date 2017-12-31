DİKKAT! Bugün Aç Kalmayın

Beslenme ve diyet uzmanı Şükran Yıldız yılbaşı akşamı bol bol yiyebilmek için gündüzden aç kalmanın büyük hata olduğunu belirtti ve yeni yıl için beslenme tavsiyelerini açıkladı

Bir çok kişi aylar öncesinden eğlence mekanlarının programlarını araştırarak rezervasyonlarını yaptırıyor, bazıları ise evlerinde eşini dostu çağırıp mükellef sofralar kurarak yeni yıla evlerinde girmeyi hedefliyor. Uzmanlar ise Yılbaşı gecesi nerede olursanız olun sağlıklı yiyecekler yiyerek geçirin önerisinde bulunuyor. Liv Hospital Beslenme ve Diyet Uzmanı Şükran Yıldız yılbaşı öncesi ve sonrasındaki 1 haftalık süreçte metabolizmanın sağlıklı bir şekilde çalışması için program hazırlanması gerektiğini söyledi. Yıldız, yılbaşı akşamı çok yiyeceğim düşüncesiyle gündüz bir şey yememenin en büyük hatalardan biri olduğunu ve sofraya aç oturulmaması gerektiğini söyledi.

‘Hindi doğru tercih’

Beslenme ve Diyet Uzmanı Yıldız, Yılbaşı akşamında cips yerine meyve ve kuruyemiş, başlangıç tabaklarındaki tuzlu ve şarküteri ürünleri yerine ise peynir, domates, salatalık gibi az kalorili yiyecekler tercih edilmesini önerdi. Yılbaşı geleneği olan hindinin de kırmızı ete oranla daha kolay sindirildiğini söyleyerek en uygun seçim olduğunu belirtti. Yıldız’ın tatlı önerisinde ise şerbetli tatlılar yerine kabak tatlısı, ayva tatlısı veya diğer meyveli tatlılar yer alıyor.

BİR HAFTALIK DİYET

Yılın ilk günü ödem atıcı çay içilmesi gerektiğine dikkat çeken Yıldız, 1 litre kaynar suya ananas kabuğu, maydanoz, portakal, tarçın ve yeşil çaydan hazırlanan çayın ödem için faydalı olacağını söyledi. Bunun yanında Yılbaşı öncesi ve sonrası 1 haftalık beslenme programı uygulanması gerektiğini söyledi. Yıldız’ın beslenme programı ise şu şekilde:

Uyanınca elma ve limon dilimli 500 ml su

SABAH: 1 tam yumurta + 1 yumurta beyazı ile maydanozlu/yeşil soğanlı omlet 3-4 yemek kaşığı lor peyniri Bol yeşillik, taze biber

2 dilim tam tahıllı ekmek

ARA: 10-12 çiğ badem/fındık+ 1 fincan beyaz çay

ÖĞLE: 1 porsiyon (120-150 gr) ızgara tavuk/et veya 350 gram balık veya 4-5 köfte

Bol yeşillikle yapılmış, limonlu ve elma sirkeli salata

ARA: 1 orta boy kivi veya 2 dilim ananas+ 1 fincan beyaz çay

AKŞAM: 1 porsiyon zeytinyağlı ıspanak/pazı/brokoli/lahana/karnabahar

1 kase yoğurt/cacık

ARA: 200 ml-1 su bardağı kefir