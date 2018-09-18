Çocukları okula başlayan aileler dikkat!

Menteşe'deki özel bir hastanede görevli psikolog Sevcan Şamiloğlu, yeni eğitim-öğretim yılı nedeniyle okula yeni başlayan çocuklar ve ailelerin farklı bir heyecana girdiğini söyledi. Psikolog Şamiloğlu, çocuğun, okula adaptasyon süresinin yaklaşık üç hafta olduğunu belirterek, "Bu süre çocuktan çocuğa değişiklik gösterebilir. Dolayısıyla çocuğun okula daha kolay uyum sağlayabilmesi için anne ve babaya büyük sorumluluk düşmektedir. Bu dönemde ebeveynler tarafından yapılan en büyük hatalardan biri, çocuğun okula başlamasını abartılı bir şekilde dile getirmeleri, bu konuda ki kaygılarını çocuğa hissettirmeleri, çocuğun olağandışı bir durumla karşı karşıya kaldığını düşünmesine ve endişelenmesine neden olabilir. Bu durumun önüne geçmek için, ebeveynler tarafından çocuğa okul hakkında bilgiler verilmelidir" dedi.

Çocuğun eve geldiğinde okulda neler yaşadığının konuşulması gerektiğini söyleyen Şamiloğlu, "Eğer çocuk okula gitmek istemezse, ebeveynler tarafından cezalandırıcı tepkiler de verilmemeli. Bu gibi tepkiler sorunları çözmeyecektir. Anne ve babanın tüm desteklerine rağmen çocuğun uyum sorunu çok uzun sürerse okul fobisine dikkat edilmeli, psikolojik destek alınmalıdır" diye konuştu.