banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94348
ALTIN
244.916
DOLAR
6.3454
STERLİN
8.3487
EURO
7.4230
Berova dönemi bile daha iyiydi!
BEROVA DÖNEMİ BİLE DAHA İYİYDİ!
Döviz Bürosu Soygununda Soruşturma Sürüyor
DÖVİZ BÜROSU SOYGUNUNDA SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Kaçaklara seri yargılama
KAÇAKLARA SERİ YARGILAMA
6 aydır aranıyordu
6 AYDIR ARANIYORDU
banner282

Çocukları okula başlayan aileler dikkat!

Muğla'da görevli psikolog Sevcan Şamiloğlu, yeni eğitim sezonunda çocukları okula başlayan velileri uyararak, "Ebeveynler tarafından yapılan en büyük hatalardan biri, çocuğun okula başlamasını abartılı bir şekilde dile getirmeleri. Bu konudaki kaygılarını çocuğa hissettirmeleri, çocuğun olağandışı bir durumla karşı karşıya kaldığını düşünmesine ve endişelenmesine neden olabilir" dedi.

Çocukları okula başlayan aileler dikkat!

Muğla'da görevli psikolog Sevcan Şamiloğlu, yeni eğitim sezonunda çocukları okula başlayan velileri uyararak, "Ebeveynler tarafından yapılan en büyük hatalardan biri, çocuğun okula başlamasını abartılı bir şekilde dile getirmeleri. Bu konudaki kaygılarını çocuğa hissettirmeleri, çocuğun olağandışı bir durumla karşı karşıya kaldığını düşünmesine ve endişelenmesine neden olabilir" dedi.

18 Eylül 2018 Salı 09:10
Çocukları okula başlayan aileler dikkat!

Menteşe'deki özel bir hastanede görevli psikolog Sevcan Şamiloğlu, yeni eğitim-öğretim yılı nedeniyle okula yeni başlayan çocuklar ve ailelerin farklı bir heyecana girdiğini söyledi. Psikolog Şamiloğlu, çocuğun, okula adaptasyon süresinin yaklaşık üç hafta olduğunu belirterek, "Bu süre çocuktan çocuğa değişiklik gösterebilir. Dolayısıyla çocuğun okula daha kolay uyum sağlayabilmesi için anne ve babaya büyük sorumluluk düşmektedir. Bu dönemde ebeveynler tarafından yapılan en büyük hatalardan biri, çocuğun okula başlamasını abartılı bir şekilde dile getirmeleri, bu konuda ki kaygılarını çocuğa hissettirmeleri, çocuğun olağandışı bir durumla karşı karşıya kaldığını düşünmesine ve endişelenmesine neden olabilir. Bu durumun önüne geçmek için, ebeveynler tarafından çocuğa okul hakkında bilgiler verilmelidir" dedi.

Çocuğun eve geldiğinde okulda neler yaşadığının konuşulması gerektiğini söyleyen Şamiloğlu, "Eğer çocuk okula gitmek istemezse, ebeveynler tarafından cezalandırıcı tepkiler de verilmemeli. Bu gibi tepkiler sorunları çözmeyecektir. Anne ve babanın tüm desteklerine rağmen çocuğun uyum sorunu çok uzun sürerse okul fobisine dikkat edilmeli, psikolojik destek alınmalıdır" diye konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hayati uyarı! Doktor tavsiyesi olmadan bu ilacı sakın kullanmayın
Hayati uyarı! Doktor tavsiyesi olmadan bu ilacı sakın kullanmayın
Fesleğenin faydaları
Fesleğenin faydaları
Yararlı diye bol bol tükettiğimiz besinler
Yararlı diye bol bol tükettiğimiz besinler
‘Dikkat! Buzdan zehirlenebilirsiniz’
‘Dikkat! Buzdan zehirlenebilirsiniz’
Baş ağrısı neden olur? Baş ağrısına ne iyi gelir?
Baş ağrısı neden olur? Baş ağrısına ne iyi gelir?
Hangi baharat hangi hastalıklara iyi gelir?
Hangi baharat hangi hastalıklara iyi gelir?
Fazla uyumak zararlı mı?
Fazla uyumak zararlı mı?
Sebze ve meyvelerI sirkeli suyla yıkamayın
Sebze ve meyvelerI sirkeli suyla yıkamayın
İtfaiyeciler uyarıyor, arabanızda dolu su şişesi bırakmayın
İtfaiyeciler uyarıyor, arabanızda dolu su şişesi bırakmayın
Kurban eti nasıl saklanmalı?
Kurban eti nasıl saklanmalı?

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim