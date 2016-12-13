Cilt Çatlaması Olanlar Dikkat!



Kışın soğuk ve kuru hava nedeniyle cilt daha fazla kurur. Nemlendirici kremler, yüz bakımları kadar beslenmemiz de cilt sağlığı için önemlidir. Sağlıklı, parlak ve kuru olmayan bir cilt için bedenimizi içerden beslenme ile desteklemeliyiz.Cilt kuruluğunu engellemek için en önemli kural su içmektir. Özelikle havaların soğuması ile susama hissi azalmakta buna bağlı olarak su tüketimi unutulmakta ve azalmaktadır. Suyun yerine çay, kahve gibi sıcak içecekler tercih edilmektedir. Çay ve kahve diüretiktir yani idrar söktürücüdür. Gün içerisinde daha fazla sıvı kaybetmenize neden olur. Bu nedenle su yerine içilmemelidir. Günlük su ihtiyacı kişiden kişiye göre değişmektedir. Ortalama 1,5-2 litre su tüketimi ise idealdir. Emzirme, yüksek ateş, ishal gibi özel durumlarda su miktarı arttırılmalıdır. Her şeyde olduğu gibi suyun da fazlası zararlıdır. Yeterli su içmeyi unutuyorsanız; ofiste/evde masanıza 1 litrelik şişe bulundurup gün boyu 2 kez şişeyi bitirmeyi hedefleyebilirsiniz.*Haftada en az 1 gün balık tüketmek cilt lekelerine ve kuruluklara karşı koruyucudur. Balık içerisindeki omega-3 sayesinde kan dolaşımınIıdüzenler. Kan dolaşımının düzenli olması daha sağlıklı cilt yapısını sağlar.*Beslenmenize renk katmak sağlıklı ve parlak cilt yapısını destekler. Renkli sebze ve meyveler farklı vitaminler içerirler. Özellikle koyu sarı, turuncu, yeşil renkli sebzeler A vitamininden zengindir. A vitamini kolajen sentezini arttırarak cildin gergin olmasını sağlar, yaşlanmayı geciktirir.*Portakal, mandalina, kivi, maydanoz, limon gibi C vitamininden zengin besinler aynı zamanda güçlü antioksidanlardır. Cildin yenilenmesine yardımcı olurlar. Koyu yeşil yapraklı sebzeler, zeytinyağı ve fındık ise E vitamini açısından zengindir. E vitamini de cildin yumuşak olmasına yardımcı olur.*Beslenmenizin yanı sıra cildinize iyi bakmayı unutmayın. Güneşli havalarda koruyucu kullanın. Sigara ve alkol tüketmekten kaçının. Cildinizde tüm bunlara rağmen sorunlar olduğunu düşünüyorsanız bir dermatologdan yardım alabilirsiniz.