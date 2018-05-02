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Çileğin faydaları saymakla bitmiyor...

Yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi çileğin faydalarının saymakla bitmeyeceğini belirten uzmanlar, rengi, kokusu ve tadı ile en sevilen meyvelerden biri olan çilekte bol miktarda fosfor ve demir bulunduğuna dikkat çekti.

Çileğin faydaları saymakla bitmiyor...

Yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi çileğin faydalarının saymakla bitmeyeceğini belirten uzmanlar, rengi, kokusu ve tadı ile en sevilen meyvelerden biri olan çilekte bol miktarda fosfor ve demir bulunduğuna dikkat çekti.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 22:20
Çileğin faydaları saymakla bitmiyor...

Çileğin faydaları saymakla bitmiyor

Bol miktarda fosfor ve demir bulunuyor

 

Yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi çileğin faydalarının saymakla bitmeyeceğini belirten uzmanlar, rengi, kokusu ve tadı ile en sevilen meyvelerden biri olan te bol miktarda fosfor ve demir bulunduğuna dikkat çekti.

Çileğin B, C ve K vitamini açısından bir hayli zengin olduğunu belirten uzmanlar, "Çilek vücuda kuvvet verir, damar tıkanıklığını önler ve kolesterolü düşürür. Çok iyi bir antioksidan olması sebebiyle bağışıklık sistemini güçlendirir.  karşı koruyucu özelliği vardır ve sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlar.

Bağırsak kurtlarının dökülmesini yardımcı olur, kanı temizler, vücuttan zararlı maddeleri uzaklaştırır. Diş etlerini güçlendirir, ağız kokusunu giderir. Hollywood yıldızları dişlerine çilekle masaj yaparak dişlerini beyazlatır. Sakinleştirici etkiye sahiptir, stresi azaltır, tansiyonu düşürür, ateşi düşürür. Romatizma ve karaciğer rahatsızlıklarına iyi gelir. Cildi nemlendirip taze bir görünüm kazandırır, güzellik katar cilde. Vücutta biriken zehirli maddeleri dışarı atar, damar sertliği ve böbrekteki kum taş gibi rahatsızlıkları önler ve zamanla bunların geçmesini sağlar. İdrar söktürücü özelliği vardır" diye konuştu.

Çileğin 100 gramında 37 kalori, 59 mg C vitamini (bu oran limondan bile fazla), 1 mg sodyum, 174 mg potasyum, 21 mg kalsiyum olduğunu belirten uzmanlar, çileğin hazmedilmesinin biraz zor olduğu için midesi hasta ve tembel olan kişilerin çilek suyunu tercih etmeleri gerektiğini söyledi. Çilekle  iksiri hazırlamanın formülünü de veren uzmanlar, "300 gram çilek yaprağı ve kökü 1 gece ıslatılarak ertesi gün 1 litre suda 20 dakika kaynatılıp çay gibi içilirse mafsal iltihabı, damar sertliği, tansiyon yüksekliği, karında su toplanması, böbrek ve mesane rahatsızlıklarında, kum ve taş rahatsızlıklarında hastalara fayda veriyor. Çilekte diğer meyvelerde bulunmayan salisilik asit bulunuyor" diye konuştu.

Çileğin fazla tüketilmesinin bazı kişilerde alerjiye sebebiyet verdiğini hatırlatan uzmanlar, "İyice yıkanmaması durumunda ise böbreklerde kum oluşmasına sebep olabilir. İhtiva ettiği potasyum ve fosfor ile kronik böbrek yetmezliği olan hastalar için sıkıntı teşkil edebilir. Bu sebeple böbrek hastalarının doktora danışarak yemelerinde fayda vardır" dedi.

Anahtar Kelimeler:
ÇilekFaydaları
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