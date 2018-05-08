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Ceviz suyunun faydaları...

Evde kolayca hazırlayıp hemen kullanmaya başlayabildiğimiz reçeteleri çok seviyoruz madem, bugün yine çokça kullanılan, bilmeyenlerinse bir an önce öğrenmesi gereken bir sudan söz edeceğiz size, ceviz suyundan.

Ceviz suyunun faydaları...

Evde kolayca hazırlayıp hemen kullanmaya başlayabildiğimiz reçeteleri çok seviyoruz madem, bugün yine çokça kullanılan, bilmeyenlerinse bir an önce öğrenmesi gereken bir sudan söz edeceğiz size, ceviz suyundan.

08 Mayıs 2018 Salı 22:26
Ceviz suyunun faydaları...

Evde kolayca hazırlayıp hemen kullanmaya başlayabildiğimiz reçeteleri çok seviyoruz madem, bugün yine çokça kullanılan, bilmeyenlerinse bir an önce öğrenmesi gereken bir sudan söz edeceğiz size, ceviz suyundan.

Ceviz zaten artık herkesin bildiği gibi faydaları sayfalarca anlatılabilecek efsane bir lezzet. Hatta lezzetli olan her şeyin zararlı olduğu gerçeğini de tek bir tanesiyle yok edecek kadar nefis bir tat.

Kötü kolesterolü azaltıp dengelemesinden tutun da tokluk hissi sağlayarak kilo vermeye yardımcı olmasına dek birçok faydası olan cevizle yaptığımız şu kolay suyun da vücudumuza birçok faydası var tabii.

O zaman ceviz suyu nasıl yapılıyor, ne zaman içiliyor, ne işe yarıyor bir bir öğrenmeli!

Ne işe yaradığını öğrenerek başlayalım: Ceviz suyunun faydaları

asonomagarden

  • İçindeki bolca protein sayesinde uzun süre tok tutuyor, yağ yakımını kolaylaştırıyor.
  • Kötü kolesterolün yükselmesine engel oluyor, halihazırda yüksek olan kötü kolesterolü düşürüyor.
  • Damarların tıkanmasına engel olarak kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini azaltıyor.
  • Ceviz suyunun tiroid rahatsızlığına da iyi geldiği biliniyor. (Ancak dikkat, tiroid, hipotiroid ve hipertiroid gibi farklı nedenlerle oluşabildiğinden konuyla ilgili mutlaka doktorunuza danışın.)
  • Omega 3 yağ asitlerinin etkisiyle sinir sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasına destek oluyor.
  • Kan şekerini dengeliyor, özellikle Tip 2 diyabet rahatsızlığı olanlar için oldukça olumlu etkiler yaratıyor.
  • Karaciğerin sağlıklı bir şekilde çalışmasına destek oluyor, hormonların olması gerektiği gibi salgılanmasına yardımcı oluyor.
  • Antioksidan özelliği sayesinde vücudu toksinlerden arındırıyor.
  • Kabızlık sorunu yaşayanları bu sorundan kurtarıyor.
  • Cilt ve saç sağlığını da olumlu yönde etkiliyor. Daha güçlü ve parlak saçlara, daha arınmış bir cilde sahip olmanızı sağlıyor.

İşte bu kadar kolay bir tarif: Ceviz suyu nasıl yapılır?

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Başından beri söylediğimiz gibi kendisi çok ama çok kolay bir tarif. Ondan kolayı suyu tek başına lık diye içmek olabilir ancak, öyle diyelim.

Ceviz suyu için ihtiyacınız olan malzemeler: 1-2 ceviz ve 1 su bardağı su (oda sıcaklığında)

Yapılışı da şöyle: Akşamdan cevizlerin kalın kabuğunu kırın, ortaya çıkan ceviz içlerini 1 bardak suyun içine atın ve sabaha kadar bu şekilde bekletin. Sabah uyanır uyanmaz, ağzınızı ve dişlerinizi temizledikten sonra ceviz suyunuzu için. İçtikten sonra bardakta kalan ceviz içini de afiyetle yemeyi ihmal etmeyin tabii. 

Ceviz suyunu bir seferde değil de yudum yudum içerseniz, ardından kahvaltı yapmak için de şöyle bir 20-30 dakika beklerseniz çok daha hızlı sonuç almaya başlayabilirsiniz.

Bunları bilmeden olmaz: Ceviz suyunun bir yan etkisi olur mu?

ceviz

Ceviz suyu her sabah aç karnına içilmesi gerektiğinden aklınızda soru işaretleri kalmış olabilir, hemen onları da yanıtlayalım. Öncelikle ceviz suyunun bilinen ciddi bir zararı bulunmuyor (Elbette bu, cevize, ceviz benzeri ürünlere ya da suya alerjiniz olmadı durumlar için geçerli).

Ancak gördüğünüz gibi kolesterol ve tiroid gibi birçok ciddi ve kronik rahatsızlığa iyi geldiğinden ceviz suyu kullanmadan önce böyle bir rahatsızlığınız varsa mutlaka doktorunuza danışmanız gerekiyor. Çünkü kolesterolün de, tiroidin de, diğer birçok hastalığın da farklı çeşitleri bulunuyor. Bununla birlikte her rahatsızlık her bünyede de aynı etkileri yaratmıyor bildiğiniz üzere. Dolayısıyla sizin, sizi ve rahatsızlığınızı en çok bilen, tanıyan doktordan alacağınız tavsiyeler bu konuda yol göstericiniz olmalı, aman diyelim.

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