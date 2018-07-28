ÇEKİRDEKLERİNİ SAKIN YUTMAYIN! ZEHİRLİYOR

Bazı meyvelerin çekirdeğinde bulunan ve son derece zehirli bir madde olan “amigdalin”, bağırsaklarda çözünerek bir siyanür bileşiği olan “siyanid”in ortaya çıkmasına yol açıyor. Çok çabuk toksik etki gösteren bu madde, ani çocuk ölümlerine bile yol açabiliyor.

Birçok meyvenin çekirdeğinde bulunan ve son derece zehirli madde olan amigdalin, bağırsaklarda çözünür ve ortaya siyanür bileşiği olan siyanid'in ortaya çıkmasına neden olur. Toksik etki gösteren bu madde zehirlemekle kalmaz ölümlere bile yok açabilir. Zehirlenme işaretlerinin arasında; nefesteki acı badem kokusu, alınan kan örneğinin parlak kırmızı olması, kan şekerinin yükselmesi bulunur. Aynı zamanda EKG'de oksijen azalması nedeniyle ST yükselmesi de önemli bir işarettir.

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Zehirlenme ortaya çıktıktan sonra solunum düzensizliği, yüksek ateş, havale, düşük tansiyon, morarma ve solunum yetmezliği meydana gelebilir. Göz bebekleri genişler ve cilt rengi kırmızıya dönüşür. Peki ya hangi meyvelerin çekirdeklerini yememeliyiz?

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Kayısı çekirdeği

4

Kiraz çekirdeği

5

Elma çekirdeği

6

Zerdali çekirdeği

7

Şeftali çekirdeği