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Canan Karatay’dan ezber bozan açıklamalar

Beslenme ile ilgili tavsiyeleriyle tabuları yıkan Prof. Dr. Canan Karatay, Gaziosmanpaşa’da katıldığı bir seminerde “Kaya tuzu sağlık kaynağıdır. Sofra tuzu ise tehlikelidir. Tuz tansiyonu yükseltmez. Tansiyonu yükselten şekerdir” açıklamasında bulundu.

Canan Karatay’dan ezber bozan açıklamalar

Beslenme ile ilgili tavsiyeleriyle tabuları yıkan Prof. Dr. Canan Karatay, Gaziosmanpaşa’da katıldığı bir seminerde “Kaya tuzu sağlık kaynağıdır. Sofra tuzu ise tehlikelidir. Tuz tansiyonu yükseltmez. Tansiyonu yükselten şekerdir” açıklamasında bulundu.

08 Nisan 2018 Pazar 12:17
Canan Karatay’dan ezber bozan açıklamalar
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Prof. Dr. Canan Karatay, Gaziosmanpaşa'da katıldığı seminerde sağlıklı beslenme ile ilgili açıklamalarda bulundu. Karatay, tuzun değil şekerin tansiyon yaptığını vurguladı. Verdiği seminerde ezber bozan Karatay önemli bilgiler sundu. Seminer sonunda vatandaşa çiğköfte ve lahmacun ikramı yapıldı. Karatay'ın “Gerçek Tıbbın 10 Şifresi” adlı kitabı da vatandaşlara hediye olarak dağıtıldı.

“ŞEKER TANSİYON YÜKSELTİYOR

Kaya tuzunun önemine değinen Karatay, “Kaya tuzu sağlık kaynağıdır. Asırlardan beri insanların kullandığı kristal kaya tuzu sağlıklıdır. Sofra tuzu ise tehlikelidir. Fabrikalarda endüstrinin kullanımı için yapılmıştır. Tuz tansiyonu yükseltmez. Tansiyonu yükselten şekerdir tuz değildir” dedi.

“TUZ EKSİKLİĞİ HALSİZLİK YAPAR”

Halkın en büyük ihtiyacının tuz olduğunu söyleyen Karatay, “Hayat tuzsuz olmuyor. Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler, cümlesinin aslında Fransızca da ‘ekmek ve tuz bulamıyorlarsa pasta yesinler'dir. Vücutta halsizliğin nedeni tuzdur, tuz eksikliğidir” şeklinde konuştu.

“SİGARA BAĞIMLISI GİBİ EKMEK BAĞIMLISIYIZ”

Beslenmenin önemine dikkat çeken Karatay “Yanlış beslenme her türlü hastalık başlar. Yanlış beslenmeyle düşman bakteriler ürediği zaman depresyon başlar.” ifadesini kullandı. Sıfır beden akımının ticari bir durum olduğuna vurgu yapan Karatay, “Hanımların en hassas noktaları zayıf olmak, kilo vermek. Endüstri piyasası ise bu durumu inceler ticarete döker. Zayıf olmak demek sağlıklı olmak değildir. Ben zayıflayın diye konuşup yazmıyorum. Benim anlattığım bozulmuş vücut dengesini hormonların enzimlerin fabrika ayarlarına dönmesi için söylüyorum, yazıyorum. Sigara bağımlısı gibi ekmek bağımlısıyız” açıklamasını yaptı.

“EKMEK İŞTAHI KAMÇILIYOR”

Karatay, şunları kaydetti: “Karatay kahvaltısı sağlıklı olan peynir, zeytin, yağ ve de yumurta ve de mevsiminde sebze yendiği zaman, peynirin yanında ekmek yok, peynirin yanında poğaça yok, börek yok, tahıl grubu yok. Peynirin yanında ne var. Koskoca kaselerle fındık fıstık var. Ceviz var. Bunlar bol bol peynirle beraber yenildiği zaman sizi tok tutar. Çünkü acıktırmaz. Siz ekmek yedikçe acıkırsınız. Siz ekmek yedikçe acıkırsınız, doymadım dersiniz. Ama benim söylediğim sabah kahvaltısı yaptığınız zaman bütün gün genç, dinç ve aklınız başında dolaşabilirsiniz” İHA

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Canan Karatay
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