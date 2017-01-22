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22 Ocak 2017 Pazar 15:10

Burun Tıkanıklığına Çözüm

Burun Tıkanıklığına Çözüm
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Burun Tıkanıklığına Çözüm
Özellikle kış mevsiminde ortaya çıkan hastalıklarla birlikte burun tıkanıklığı da ciddi bir sorun olur. Peki, burun tıkanıklığına çözüm var mı?

Doğal yöntemler burun tıkanıklığına çözüm olur mu? İşte bu soruların cevabı için en doğal en kolay ve en etkili burun tıkanıklığına çözümler' haberi hazırladık.


Özellikle hastalık havası dediğimiz bu günlerde meydana gelen grip nezle gibi hasalıkların etkilerinden biri de burun tıkanıklığıdır. Tüm yaşam kalitesini etkileyen burun tıkanıklığı, en çok da uyku halini etkilemektedir. Burun tıkanıklığı sıkıntısı yüzünden kaliteli bir uyku uyuyamayan birey dinlenemediği için hastalıktan kurtulma olasılığı zayıflar. Peki, burun tıkanıklığına çözüm yok mu? İlaç kullanmak istemeyenler evde burun tıkanıklığına çözüm olacak formüller hazırlayamaz mı?

Tüm bu sorularınızın cevabını bulabileceğiniz burun tıkanıklığına en etkili çözümleri sizin için sıraladık. Ama öncesinde burunun işlevlerinden biraz bahsedelim. Böylece burunun hayati işlevlerini görmüş olalım.

Burunun işlevleri

*En önemlisi soluk alıp vermemizi sağlar.
*Soluna havanın nemlenmesini sağlar.
*Burnumuzdan nefes aldığımız zaman havadaki toz gibi zararlı maddeler filtrelenir ve temizlenir.
*Koku almamızı sağlar
*Kulaklarımızı havalandırır.
*Sesimizin dışarıya yayılmasını sağlar.

Burunun işlevlerinin ne kadar hayati önem taşıdığını gördüğümüze göre burun tıkanıklığı çözümlerine artık daha çok önem verebiliriz.


Burun tıkanıklığına doğal çözümler
Burun tıkanıklığı için tamamen doğal çözümler denemek isteyenler için büyük ölçüde etki eden yöntemler sunuyoruz.

Nem: Burun tıkanıklığı için yapmanız gereken ilk işlemlerden biri nem sağlamaktır. Özellikle yatarken odanızda sıcak su koyup buhar ve nem oluşmasını sağlayın.

Sıcak havlu: Sıcak ıslak bir havluyu yüzünüze koyabilirsiniz.

Sıcak banyo: Nem sağlamanın bir diğer yolu da sıcak banyo yapmaktır.

Tuzlu su: En bilinen burun tıkanıklığı çözümüdür. Bir bardak suyun içine 1 çay kaşığından biraz daha az tuz koyup eritin. Gün içinde 2-3 kez burnunuza çekebilirsiniz.

Lavanta: Burun tıkanıklığı için en etkili yöntemlerden biridir lavanta çiçeği. Kaynayan 1 bardak suyun içine lavanta koyup 15 dakika kadar demleyin ve sonra süzün. Suyu gün içinde burnunuza çekin.

Papatya suyu: Papatya suyu da lavanta gibi etkili bir yöntemdir.


Okaliptüs Yağı: Kaynayan suyun içine 3 damla okaliptüs yağı damlatın. Daha sonra bir kabın içine koyun ve buharını soluyun.

Nane çayı: Mentol içerdiği için burnunuzun açılmasına neden olacaktır.

Elma sirkesi: 2 kaşık elma sirkesi, 1 kaşık bal ve 1 bardak ılık suyu karıştırıp için. Etkili bir karışımdır.

Sarımsak: Sarımsağı dilerseniz çiğ olarak, dilerseniz de kaynar suyun içinde ezerek çorbanın içine koyarak yemek etkili olacaktır.

Fesleğen: Kahvaltı öncesi fesleğen çiğnemek burun tıkanıklığınızı açacaktır.

Su: Bol bol su içmelisiniz.

Baharat: Özellikle de acılı baharatları tüketmeye çalışın.


Burun spreyleri
Burun spreyleri burun tıkanıklığını açmak için en bilinen yöntem burun spreyidir. Ancak hazır sprey kullanmak istemeyenler olabilir. Onlar için evde hazırlayabileceğiniz burun spreyi tarifi veriyoruz.

Malzemeler
*1 litre su
*1 yemek kaşığı kaya tuzu
*1 yemek kaşığı karbonat.

Yapılışı
Malzemelerin hepsini karıştırdıktan sonra boş bir sprey kutusu yardımıyla kullanabilirsiniz.

Burun tıkanıklığınızı ciddiye alarak bu önlemlerden birini uygulamalısınız. Ancak uygulama öncesinde bir uzaman danışmanızı tavsiye ederiz.


 
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