banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93003
ALTIN
188.945
DOLAR
4.8206
STERLİN
6.2555
EURO
5.5954
Kara para soruşturması sürüyor
KARA PARA SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
Vurgun soruşturması sürüyor
VURGUN SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
Uyuşturucu ve çalıntı altın bulundu
UYUŞTURUCU VE ÇALINTI ALTIN BULUNDU
Şantaj zanlıları tutuksuz yargılanacak
ŞANTAJ ZANLILARI TUTUKSUZ YARGILANACAK
banner282

"Bu kapaklarda Alzheimer tehlikesi var'

Plastik şişelerin ortaya çıkardığı tehlikelere karşı cam şişe kullanımı artarken, bu şişelerde kullanılan alüminyum kapakların da zararlı olduğu vurgulanıyor.

"Bu kapaklarda Alzheimer tehlikesi var'

Plastik şişelerin ortaya çıkardığı tehlikelere karşı cam şişe kullanımı artarken, bu şişelerde kullanılan alüminyum kapakların da zararlı olduğu vurgulanıyor.

19 Temmuz 2018 Perşembe 23:44
"Bu kapaklarda Alzheimer tehlikesi var'

Bu kapaklarda Alzheimer tehlikesi var'

Plastik şişelerin ortaya çıkardığı tehlikelere karşı cam şişe kullanımı artarken, bu şişelerde kullanılan alüminyum kapakların da zararlı olduğu vurgulanıyor. Konu ile ilgili açıklama yapan Türkiye'de Gıda mühendisi Erdem Öner, “Sürekli kullanılan cam şişedeki alüminyum kapak nedeniyle, alüminyumu direkt vücudumuza alıyoruz." dedi ve Alzheimer uyarısı yaptı.

  TÜBİTAK MAM (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Marmara Araştırma Merkezi) Gıda mühendisi Erdem Öner, cam şişelerin sağlıklı olduğunu ancak üreticilerin şişelerin kapaklarını defalarca kullanıma uygun olarak imal edemediğini söyledi.

Tüketicilerin camı tekrar tekrar kullanarak hata yaptığını ifade eden Öner, “Şişenin kapağını sürekli aç kapa yaparak defalarca o cam şişeyi kullanmak insan sağlığını tehdit ediyor. Kapaktan şişeye, oradan da vücuda karışan alüminyum Alzheimer'a sebep olabiliyor” diye konuştu.

“ÜRETİCİ CAMI VE ALÜMİNYUM KAPAĞI TEK SEFERLİK SUNUYOR”

Cam su şişelerinin üretici tarafından tek seferlik olmak kaydıyla üretildiğinin altını çizen Öner, “Üretici aslında bize bunu ‘kullan-at' diyor. Ancak tüketiciler olarak biz cam şişesini defalarca kullanıyoruz” dedi. Camın kesinlikle sağlıklı olduğunu ifade eden Öner, “Plastik şişelerden de korkuyoruz. Çünkü plastik şişeler üreticiden tüketiciye gelene kadar çok doğru aşamalardan geçmiyor. Plastik, güneşi gördükçe form değiştirebiliyor. Burada üretici de bir şey yapamıyor” ifadelerini kullandı.

“HİÇBİR MALZEMEYİ HAYATINIZIN PARÇASI YAPMAYIN”

Erdem Öner, plastik de, cam şişe de olsa hiçbir malzemeyle insanların uzun süreli bir bağ kurmasını, hiçbir malzemenin hayatın parçası olmaması gerektiğini söyledi. Alüminyum kapaklı şişelerin kontrollü kullanımlarının uygun olduğunu dile getiren Öner, “Cam şişede biz kesinlikle kapakları yenileyebilir, yeni cam şişelere geçebiliriz. Alüminyum kapakları kullandığımız zamanlar bir peçete yardımıyla kapakları kontrol edebiliriz. Uzun süreli kullanımlarda peçeteye alüminyumun geçtiğini göreceksiniz. Eğer bulunabiliyorsa plastik kapaklarla da devam edebiliriz ancak plastik de olsa açma kapama eyleminde sürekli bir problem yaşanacaktır. Çünkü sürekli bir kuvvet uyguluyorsunuz ve ağız kısmında bir deformasyon oluşuyor. Devamlı kullanıldığında her şey bozulabiliyor. Mantar kapaklar da koku yapabiliyor. Su durağan vaziyette mikrop üretebilir. Silikon kapak olabilir, temizlenebilen yıkanabilen kapaklar olabilir. Kapak ne kadar az zarar görürse bizim için o kadar faydalı olacaktır” dedi.

“KAVANOZ KAPAKLARINIZI DA DEĞİŞTİRİN VE DOĞRU KAPATIN” Geleneksel yöntemlerle evlerde hazırlanan domates sosları, reçeller ve salçaların da koyulduğu kavanozların kapaklarının muhakkak her zaman yenilenmesi gerektiğini söyleyen Öner, “Kavanoz kapakları birkaç defa kullanıldığında kapağın içinde bulunan  plastik conta da zarar görüyor. Doğru kapatmadığımız takdirde veya kavanozu açarken bazen bir bıçak yardımıyla da zedeliyoruz ve o zaman kapak da cam da zarar görüyor. Kavanoz kapaklarını da tekrar kullanmak insan sağlığına zarar veriyor” dedi. KAVANOZ KAPAKLARINDAKİ PLASTİK MALZEMEYE DİKKAT! Kavanozun bilinenin aksine yanlış kapatıldığını ifade eden Öner, kavanozun nasıl doğru kapatılacağı hakkında bilgi verdi. Öner, “Kavanozu sola doğru 3 hamleyle, 3 geri 1 tık ileri şeklinde kapamak en doğrusu ve mümkünse kavanozları ters çevirmemeliyiz. Dolumunu yaptığımız kavanozu benmari usulü kaynamış suyun içerisine 10 dakika kadar bıraktığımızda, metal kapak kendini vakumlayacak ve kapak açılmayacaktır. Kavanozları ters çevirdiğimizde ucuz olan kavanoz kapaklarının içerisindeki plastik veya metal alaşım etkileşime giriyor ve ürünü bozabiliyor” diye konuştu

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fazla güneş vücuttaki D vitaminini de alıyor!
Fazla güneş vücuttaki D vitaminini de alıyor!
Yaz aylarında çocukların beslenmesi nasıl olmalı?
Yaz aylarında çocukların beslenmesi nasıl olmalı?
Mısır yiyenlerin kalbi tıkır tıkır
Mısır yiyenlerin kalbi tıkır tıkır
Doğal dondurma tarifi: Evde lezzet dolu doğal dondurma nasıl yapılır?
Doğal dondurma tarifi: Evde lezzet dolu doğal dondurma nasıl yapılır?
Karpuz kabuklarını sakın çöpe atmayın
Karpuz kabuklarını sakın çöpe atmayın
Köpüklü denizden uzak durun! Çünkü...
Köpüklü denizden uzak durun! Çünkü...
En çok o kan grubuna gidiyor!
En çok o kan grubuna gidiyor!
Bu bitki terlemeyi önlüyor!
Bu bitki terlemeyi önlüyor!
Dutun Faydaları
Dutun Faydaları
Bulaşık makinesinde yıkamamanız gereken 13 mutfak eşyası
Bulaşık makinesinde yıkamamanız gereken 13 mutfak eşyası

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim