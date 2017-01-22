Bu Besinler 'Sihirli'

Şişkinliğe karşı 11 sihirli gıda



İngiliz uzmanlar akşam yemeği sonrası gecenin bir saati mide ve bağırsak sancısı çekenler için el altında bulunan gıdaları derledi. Mide ve bağırsak şişkinliğine midedeki mayaların aşırı büyümesi veya bağırsaklardaki kötü bakterilerin sebep olduğunu belirten uzmanlara göre şişkinliği alan gıdalardan ilki şeker. Şeker ve sarımsak şişkinliğe neden olan bakterileri öldürüyor. Mercanköşkü çayı şişkinliğe birebir. Uzmanlar sütün yerine de fermente kefir veya badem sütünün şişkinliği önlediğini belirtiyor. Beyaz un yerine tahıllı un ve roka, hindiba ve mor lahananın da şişkinliği aldığı belirtildi. Taze meyveler, sirke ve zeytinyağı da midenin asit üretmesine yardımcı olarak şişkinliği azaltıyor.