Bayram ziyaretlerine yürüyerek gidin

Op. Dr. Mustafa Atabey, ramazan ayının bitmesiyle beraber bayram coşkusunun metabolizma açısından bir eziyet haline gelmemesi için bazı hususların olduğunu söyleyerek, "Özellikle şehir içinde yapılacak ziyaretlere yürüyerek gitmelerini öneriyoruz. Bu çok önemli çünkü toplum olarak da adet olarak da gittiğimiz her yerde ikramlara dayanamıyoruz. Bayram ziyaretlerine gitmekte metabolizmayı hızlandırmak ve yediklerimizi de sindirmek açısından yardımcı olacaktır. Ramazan ayının ikinci yarısıyla birlikte yavaşlayan metabolizmamız Ramazan Bayramı ile birlikte bazı beslenme alışkanlıklarında alışmada problem yaratabilir. Yavaşlayan metabolizmamız zaman içerisinde normale dönecektir. Beslenme alışkanlıklarımızı da ramazan ayının bitimiyle birlikte değiştirmemiz gerekecektir. Özellikle kronik hastalığı olan; şeker, tansiyon ve kalp hastalığı gibi kronik hastalığı olan hastaların aşırı beslenmeden ve aşırı tatlı, yağlı gıdalardan uzak durulmasını öneriyoruz" dedi.

"Sütlü tatlılar tüketin"

Atabey, havaların da sıcak olması ile birlikte tüketilen yağlı ve şekerli gıdaların bünye ve metabolizmayı aşırı şekilde yorabileceğinden dolayı sütlü tatlıların tüketilmesi gerektiğini ifade ederek, "Şunu unutmamamız gerekiyor ki aç kalmak insanı zayıflatmıyor, aslında vücudumuz da buna adaptasyon gösteriyor. Uzun süren açlık periyotları sonrasında alınan gıdalar vücut da yağ olarak depolanabiliyor. Çünkü vücudumuz bunu bir kıtlık olarak algılayıp daha sonraki uzun açlık periyotların da kullanmak isteyecektir. Havaların da sıcak olması ile birlikte tüketilen yağlı ve şekerli gıdalar hem bünyemizi hem de metabolizmamızı aşırı şekilde yorabilir. Bunun için aşırı şerbetli ve hamur işi tatlılardan daha ziyade sütlü tatlıları tüketmeyi öneriyoruz; puding, dondurma ve sütlaç gibi. Su bizim için çok önemli, hem çok iyi bir antioksidan hem de iyi bir çözücü. Günde en az 8-10 bardak su içilmesini öneriyoruz. Kızartmalardan uzak durulması gerekiyor. Özellikle haşlama tarzı yiyeceklerle beslenmelerini öneriyoruz" diye konuştu.

"Bayramda misafirlere çikolata yerine kuruyemiş ikram edin"

Atabey, Ramazan Bayramı dolayısıyla evleri ziyaret edecek misafirlere çikolata yerine kuruyemiş ikram edilmesini önererek, "Alınan özellikle tatlı gıdaların birden ve çok sık şeklide tüketilmesi gün içerisinde kan şekerimizde dalgalanmalar gösterecektir ve bu bizde baş dönmesi, halsizlik, uyku hissi ve soğuk terleme gibi şikayetleri beraberinde getirecektir. Bu yüzden hafif tatlıları ve azar azar tüketmelerini önermekteyiz. Öğün sayısını artırmak bu tür şikayetlerin önüne geçmekte bize yardımcı olabilir. Bir de tabi gece sahurda yemek yeme alışkanlığımızda bir ay boyunca oluşuyor. Bunu gece yemeğine dönüştürmememiz gerekiyor. Bu yüzden sabah kahvaltısı bizim için çok önemli. Mutlaka kahvaltı yapmalarını öneriyoruz. Günlük öğün sayısını da 5-6 ‘ya çıkarmasını öneriyoruz. Bol posalı gıdalar, kuru baklagiller ve bayramda gelen misafirlerimize çikolata yerine kuruyemiş dediğimiz; incir, kuru erik ve kayısı gibi bu tarz tatlılar ikram edebiliriz" ifadelerini kullandı.