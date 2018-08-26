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Baş ağrısı neden olur? Baş ağrısına ne iyi gelir?

İyice bastıran sıcaklar, yoğun nemle birleşince dışarıda nefes almak bile zorlaşabiliyor. Bugünlerde nöroloji polikliniklerine gelen hastaların birçoğu aynı sorundan muzdarip: Baş ağrısı! Dr. Elvan Cevizci Akkılıç hava sıcaklığındaki artışın birçok yönden baş ağrılarını artırabildiğini belirtirken, ciddi bir hastalıktan kaynaklanmamak kaydıyla baş ağrısının 5 nedenini ve alınabilecek önlemleri sıraladı

Baş ağrısı neden olur? Baş ağrısına ne iyi gelir?

İyice bastıran sıcaklar, yoğun nemle birleşince dışarıda nefes almak bile zorlaşabiliyor. Bugünlerde nöroloji polikliniklerine gelen hastaların birçoğu aynı sorundan muzdarip: Baş ağrısı! Dr. Elvan Cevizci Akkılıç hava sıcaklığındaki artışın birçok yönden baş ağrılarını artırabildiğini belirtirken, ciddi bir hastalıktan kaynaklanmamak kaydıyla baş ağrısının 5 nedenini ve alınabilecek önlemleri sıraladı

26 Ağustos 2018 Pazar 14:30
Baş ağrısı neden olur? Baş ağrısına ne iyi gelir?

İyice bastıran sıcaklar, yoğun nemle birleşince dışarıda nefes almak bile zorlaşabiliyor. Bugünlerde nöroloji polikliniklerine gelen hastaların birçoğu aynı sorundan muzdarip: Baş ağrısı! Dr. Elvan Cevizci Akkılıç hava sıcaklığındaki artışın birçok yönden baş ağrılarını artırabildiğini belirtirken, ciddi bir hastalıktan kaynaklanmamak kaydıyla baş ağrısının 5 nedenini ve alınabilecek önlemleri sıraladı

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SICAK HAVA: Hava sıcaklığındaki artış birçok yönden baş ağrılarını artırabiliyor. Sıcak havalarda ‘vazodilatasyon’ denilen damar genişlemesi oluyor ve bu da ağrıya neden oluyor. Yine sıcaklık artışı tansiyon yükselmelerine neden olabilirken, buna bağlı olarak özellikle ense bölgesinde şiddetli ağrılar hissedilebiliyor.

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YETERİNCE SU İÇMEMEK: Eğer yeterli sıvı tüketemiyorsak terleme ile vücudumuz sıvı kaybettiğinden, sıvı eksikliğine bağlı baş ağrısı meydana gelebiliyor.

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BİLİNÇSİZ KLİMA KULLANIMI: Sıcaklık artışı neredeyse her girdiğimiz alanda bizi klima kullanımına yönlendiriyor. Ancak dikkat! Klimaya doğrudan maruz kalmak, özellikle kaslarda kasılmaya neden olup baş ve boyun ağrılarına neden olabiliyor.

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KALİTELİ UYUYAMAMAK: Sıcaklıktaki ve nem oranındaki artış, pek çok kişide uykuya dalma güçlüğüne neden oluyor. Uyku bozukluğu bugünlerde sık yaşanırken, yeterli ve kaliteli olmayan uyku baş ağrısının en sık rastlanan nedenlerinden birini oluşturuyor.

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YOĞUN NEM: Yoğun nem vücudumuzda baş ağrısına yol açabilecek birçok sistemi etkileyebilir. Bu konuda günlük rutininizde bazı noktalara dikkat ederek daha kaliteli bir yaşam elde edebilirsiniz.

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Bu önlemlerle bağ ağrısını önlemeniz mümkün; çok sıcak ortamdan çok soğuk bir ortama hemen geçiş yapmayın, sıcaklığı kademeli olarak düşürün.

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Güneş ışınlarının yoğun ve dik geldiği 11:00-15:00 saatleri arasında mümkünse dışarı çıkmayın. Dışarı çıkarken geniş şapka takın, açık renkli ve pamuk kıyafetler giyin, güneş gözlüğü takın.

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Bol su ve ayran gibi içeceklerle sıvı eksikliğinin önüne geçin.

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Çay ve kahve tüketimini gün içinde sınırlandırın. Özellikle uykudan iki saat önce çay ve kahve tüketmeyin. Çünkü içerisinde bulunan tein ve kafein, uykuya dalma ve sürdürme güçlüğüne neden olabilir.

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Alkolden baş ağrısını tetikleyebileceğinden uzak durun.

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Klimalara doğrudan maruz kalmayın, 24 derecenin altına ayarlamayın.

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