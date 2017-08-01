Faydalı Bilgiler:
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01 Ağustos 2017 Salı 15:07

Bamyanın Faydaları Şaşırtıyor

Bamyanın Faydaları Şaşırtıyor
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Uzm. Dyt. Gizem Keservuran, pek sevilmeyen bir sebze olan bamyanın vücudumuzun adeta her bir köşesine sağladığı faydaları anlattı.

Bamya denilen suratını buruşturanlardan mısınız yoksa küçüklükten kalma bir alışkanklıkla sevenlerden mi? Umarım cevabınız sevmeniz yönündedir. Çünkü Uzman Diyetisyen Gizem Keservuran'ın verdiği bilgilere göre bamya oldukça sağlıklı bir sebze ve mutlaka tüketmemiz gerekiyor.
Ben bamya yemeğini sevenler konusunda azınlık olan kısımdayım. Çocukluğuma dayanıyor aslında hikayesi. Yemekler aslında çok şey anlatır ve hatırlatır. Yani tamam bamya yemeğini yemek istemeyişimizin sebebi sellenmesi sulanması olabilir. Ama her sorunun bir çözümü de var tabii. Eğer benim gibi siz de bu yemeğin sevgi dolu ellerden çıkışını ve ekşi ekşi ağızda bıraktığı o müthiş tadı hatırlıyor olsaydınız, eminim severdiniz.
Bu konuda şanslı değilseniz bile bazı şeylere sadece sağlıklı olduğu için bile yönelmemiz gerekiyor. İşte bu yüzden sağlıklı şeyleri sevmek için sebepler bulmanızı öneririm kendinize. Hadi bir şans verin...

Bamyanın faydaları
- Çözünür ve çözünmez lifler içerir. Çözünebilir lif metabolik toksinleri yok eder. Böylece kalp hastalığı riskini azaltır ve sindirim sistemi ile vücuttan dışarı zararlı toksinlerin atılmasını sağlar.
- Ülseri önlemede önemli bir etkisi olan bamya, sindirim sistemindeki asidi nötralize eder.
- Retinayı korur ve kataraktını önlemede büyük destek olur.
- Stres ve depresyonu azaltırken, sinir sistemini korumaya da yardımcı olur.
- İçerisinde bulunan C vitamini, güçlü bir bağışıklık sistemi oluşturmak için önemlidir.
- K vitamini güçlü kemikler inşa etmek ve kemik yapısını korumak için gereklidir. Kan pıhtılaşma proteinlerinin üretimi için önemli bir etkendir.
- Demir, kalsiyum, manganez ve magnezyum gibi mineraller ihtiva eder.
- Kilo vermek isteyenler bamyayı tercih edebilir. Bamya, içeriğindeki yüksek lif oranı sayesinde tokluk hissi yaratır.


 
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