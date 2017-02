Balın Faydaları Saymakla Bitmiyor



İçerisindeki vitamin, mineral ve aminoasitler ile çocukların gelişiminde faydalı olan bal, kanseri önleyerek vücuttaki zararları mikropları kırıyor. Arıların çiçeklerden, meyve tomurcuklarından, yuttukları nektarın, invertaz enzimi sayesinde değişime uğramasıyla oluşan bal, mide bağırsak gazlarını izole ediyor.Gargara yapıldığı zaman diş etlerini de kuvvetlendiren bal, vücuttaki halsizliği atıyor. Bin derde derman olarak bilinen bal, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Bağırsaklardaki, damarlardaki ve diğer organlardaki pislikleri temizler.Yenmesi ve haricen sürülmesi, vücut salgılarını düzenler. İhtiyarlara ve balgamlılara faydalıdır.Soğuk algınlığını önler. Besleyici, tabiatı yumuşatıcı, içine atılan maddelerin özelliğini koruyucudur.Göğsü ve ciğerleri temizler, idrarı artırır, balgamın doğurduğu öksürüğe iyi gelir.Bulundurduğu enzimler sayesinde bağırsaktaki mantarları ve zararlı bakterileri yok eder.Kalp, çarpıntı ve yüksek tansiyondan şikayet edenler için çok yararlı bir besin maddesidir.Karın ağrısı için gelen insanlara Peygamber efendimiz bal yemesini önermiştir. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki; Her sabah aç karnına bal yiyen büyük hastalıklara yakalanmaz.Sabah ve akşamları aç karnına yenilecek bir çorba kaşığı bal, beynin daha iyi çalışmasını sağlıyor.Beynin mükemmel çalışması için sabahları ve akşamları aç karnına bir çorba kaşığı bal yemek ve beyin ısısını vücut ısısından 1 derece üstünde tutmak gerekiyor. Balın gerçekten de bir mucize olduğunu yanına ufak baharat, meyve, vs. ekleyerek görebilirsiniz.Karıştırılıp içildiğinde ishal kesici, ılık su ile karıştırılıp içildiğinde ise müshil etkisi yapar.Bu karışım beraber içildiğinde sinir sisteminde yatıştırıcı etkisi vardır.Bu karışım merhem şeklinde sırta sürülürse sırt ağrılarına iyi gelir. Bağırsak yaralarını iyileştirir, mide ağrılarını keser.Boğaz ağrıları ve grip için birebir bir karışım. içine biraz da zencefil atarsanız boğazınızı rahatladığını ve balın da bakterilerin yok olmasına yardımcı olması sebebiyle hızlıca iyileştiğinizi göreceksiniz. Kış gelirken aklınızda bulunsun.Yüksek ateşin ve soğuk algınlığının semptomlarının iyileştirilmesinde bundan daha iyi bir karışım bulamazsınız. Balın içine kestiğiniz limon dilimlerini atın, bekletip tüketin.Tarçın ve bal karışımı bağışıklık sisteminizi destekleyecektir, bunu yaparken aynı zamanda yüksek tansiyon ve kalp rahatsızlıkları ile mücadele eden vücudunuza yardımcı da olacaktır.Zencefil, steroid olmayan anti enflamatuar ilaçlar gibi çalışarak enfeksiyonların rahatlatılmasında yardımcıdır, ayrıca dolaşıma da yardımcı olduğu bilinmektedir. Balla bir araya geldiğinde mide rahatsızlıklarına karşı harika bir ilaçtır.Sirkenin sindirimi ve mineral emilimini artıran etkisiyle birlikte bu karışım reflüsü olanlar için harika bir ilaçtır. Rahatlamak için bu karışımı her gün tüketebilirsiniz.Bu tarifin özünü karanfilin içinde bulunan çok güçlü bir anestetik olan Eugenol oluşturur. Eugenol aynı zamanda bal gibi güçlü bir antiseptiktir ki bu da enfeksiyonlarla mücadelede harika iş çıkarır. Karanfil, diğer eugenol kaynaklarından 20 kat daha fazla eugenol içerir, bu da diş ağrılarınızın geçirilmesinde bir numara iş görür.Vücudunuzdaki çatlakları, salt kreme göre çok daha iyi onaracak ve hızla iyileştirecektir.Kurumuş cildinizi nemlendirmek ve ölü deriden kurtulmak için güzellik salonlarına para saçmanıza gerek yok. Bu karışım istediğinizi fazlasıyla verecektir.Probiyotikler bakımından son derece zengin olan yoğurt hem enflamasyonu azaltacak hem de cildin doğal pH dengesini tesis edecektir. Balla karıştırarak elde ettiğiniz karışım ise sivilcelerle mücadelede harika bir maske olacaktır.Hindistan cevizi suyu çok fazla elektrolit içerir, bu da kas ağrılarına sebep olan dehidrasyonu ortadan kaldırmanın en iyi yoludur. Enerji de versin istiyorsanız karışıma turunçgil de ekleyebilirsiniz.Bal ve zerdeçal karışımını günde üç defa uygulamanız halinde ağız içi yaralarının çok daha hızlı iyileştiğini göreceksiniz.Araştırmalar portakalın yatıştırıcı bir etkisinin olduğunu ve yorgunluğun, bitkinliğin ve kaygıların giderilmesinde yardımcı olduğunu ortaya koymuştur. Balla karıştırdığınızda anksiyete ile mücadelede güçlü bir yardımcı elde etmiş olursunuz. Turunçgil yapının ayrıca konsantrasyonu artırdığı da bilinen bir gerçektir.Sigaranın yol açtığı zararlı etkilerin aza indirilmesinde bu karışımın son derece faydalı olduğunu göreceksiniz.Şaşırtıcı ama bu karışım hıçkırığınızı şıp diye kesecektir.Ağız kokularının giderilmesinde bundan daha etkili bir ağız gargarası bulmanız imkan dahilinde değil.Bal ve zengin protein kaynağı yumurta akıyla hazırlayacağınız bir maske saçlarını besleyecek ve onları yenileyecektir.