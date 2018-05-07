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Bacak bacak üstüne atanlar dikkat!

Bacak bacak üstüne atmayın çünkü...

Bacak bacak üstüne atanlar dikkat!

Bacak bacak üstüne atmayın çünkü...

07 Mayıs 2018 Pazartesi 22:44
Bacak bacak üstüne atanlar dikkat!

Bacak bacak üstüne atmak, otururken sıkça kullandığımız bir pozisyon şeklidir; birçoğumuz otomatik bir şekilde yaparız. Bu pozisyon, zarif ve seksidir; zaman zaman 'feminen' görünümle ilişkilendirilir. Birçoğumuz hiç düşünmeden bacak bacak üstüne atıyoruz; çok azımız bunun ciddi sağlık sonuçları doğurabileceğini biliyoruz.
 
Bacak bacak üstüne atarak uzun bir süre oturduğunuzda başınıza gelebilecekler:
 
* Belirli bir pozisyonda saatlerce kalmak, peroneal sinir felci adındaki bir soruna sebep olabilir. Bu durum, aynı pozisyonda uzun saatler boyunca oturulduğunda da görülebilir. Peroneal sinir felcine sebep olma olaslığı en yüksek pozisyon ise bacak bacak üzerine atmaktır.

* 2010 yılında yapılan çeşitli araştırmalar, bacak bacak üstüne atılarak uzun süre oturulduğunda, kan basıncının yükseldiğini ortaya koydu. Kan basıncı sorununuz olmasa bile bu pozisyonda oturmaktan kaçınmak, daha sağlıklı bir hayat yaşamanıza ve olası dolaşım problemlerini önlemenize yardımcı olabilir. Bu durumun sebeplerinden biri, bir dizinizi diğerinin üzreine koyduğunuzda bacaklardan göğse kan gitmesi ve dolayısıyla kalpten çok miktarda kan pompalanmasıdır. Bir başka olası açıklama ise şu: bacak kaslarında meydana gelen izometrik egzersizin kan akışına direnci artırması ve sonuç olarak kan basıncının yükselmesi. Bu yüzden bacakları bileklerden çaprazlamak, bacak bacak üstüne attığınızdaki etkiyi yaratmıyor. Bu pozisyon, pelvik dengesizliği de yol açabilir. Bacakların uzun süre çapraz şekilde kalması, nihayetinde iç uyluk kaslarını kısaltır, dış uyluk kaslarını ise uzatır. Ve eklemlerin yerlerinden oynama riski ortaya çıkar.

* Bacak bacak üzerine atma alışkanlığı, 'örümcek damar' riskini de artırır. Söz konusu varisli damarlar olduğunda en etkili faktör genler olsa da sıklıkla bacak bacak üstüne atmak da sıkışık damarlarda iltihaplanmalara sebep olabilir. Kan damarlarında, kanın yanlış yöne doğru akmasını engelleyen minik valfler bulunur. Bacak bacak üstüne attığınızda, damarlarınızdaki basınç artar ve kan akışı engellenir; sonuç olarak damarlar daralır ve zayıflar. Bu durum, damarlardaki kanın toplanmasına ve damarların şişmesine sebep olabilir.

* Son olarak, yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre, günde üç saatten fazla bacak bacak üstüne atarak oturmak, kambur bir duruş, sırt ve ense ağrıları ve kalçalarda rahatsızlık ile sonuçlanabiliyor.

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