Ayakkabı vumasına çözüm önerileri ve pratik yöntemler oldukça fazladır. Ayakkabı ayağınızı vuruyorsa eğer bu durum bütün gününüzün kötü geçmesine neden olabilir. Eğer sizde ayakkabı ayağıma vuruyor. Ayakkabı vurmasına çözüm önerileri arıyorum diyorsanız sizler için araştırıp bir araya getirmiş olduğumuz önerilere göz atabilirsiniz.

Ayakkabı vumasına çözüm önerileri herkesin ihtiyacı olan bilgiler arasında yer almaktadır. Ayakkabı vurması sorunu ile karşı karşıya kalmak oldukça sıkıntılı bir gün geçirmenize neden olabilir. Bu nedenlerden dolayı gününüzün zehir olmaması için ilk olarak ayakkabı vurmasını engellemeniz gerekir.

Ayakkabı vurması sorunu özellikle kadınların başına gelen bir durumdur. Sıkı ayakkabı giyme, sivri burun ve ince topuklu ayakkabılar giymek ayakkabınızın ayağınızı vurmasına neden olabilir. Kadınlar olarak genellikle rahat olanı değil de şık olanı tercih ettiğimiz için bu tür sorunlarla ister istemez karşı karşıya kalabiliyoruz.

Hal böyle olunca da ayakkabı ayağıma vuruyor diyerek yakınmaktan çekinmiyoruz. Ayakkabının ayağınızı vurmaması çin ilk olarak ufak tefek önlemler alabilirsiniz.

Ayakkabı vurması nasıl önlenir?

1- Sert bir ayakkabı satın aldıysanız eğer ilk olarak ayakkabınızı kalın bir çorapla giyerek evin içerisinde dolaşmanızı tavsiye ediyoruz. Bu sayede ayakkabınız açılmış olacaktır.

2- Ayakkabı numaranıza uygun ayakkabı almanıza rağmen ayağınızı sıktığını hissediyorsanız bir gün boyunca kalıpta bekletebilirsiniz.

3- Ayakkabınızın tek bir yeri vuruyorsa eğer ayakkabınızı giymeden önce içerisine bant yapıştırmanızı tavsiye ediyoruz.

4- Ayakkabınız tüm denemelere rağmen ayağınızı vurmaya devam ediyorsa bir gece boyunca buzdolabında bekletebilirsiniz.

Bayılarak aldığınız ayakkabıya karşı herhangi bir önlem almadıysanız ve ayakkabınız ayağınızı vurmaya başladıysa size vereceğimiz önerileri değerlendirebilirsiniz. Ayakkabı ayağınızı vurduysa birazdan vereceğimiz vereceğimiz evde uygulayabileceğiniz yöntemleri deneyebilirsiniz.

İşte ayakkabı vurmasına çözüm önerileri

Aloe vera

Ayakkabınızın vurduğu yara olan bölgeye aloe vera jelini sürerek iyileştirici etkisinden faydalanabilirsiniz.

Elma sirkesi

Ayakkabınızın vurduğu yerde kabarcık oluştuysa oradaki enfeksiyonu patlatıp üzerine elma sirkesi sürebilirsiniz.

Pişik kremi

Pişik kremlerinin hücre yenileyici özellikleri bulunduğundan ayakkabı vuran yere pişik kremi sürebilirsiniz.

Siyah çay yöntemi

Ayakkabı vuruğuna soğuk siyah çay ile pomad uygulayabilirsiniz.

Yumurta

Yumurtanın ayakkabı vurmasına iyi geldiği söylenmektedir. İnce bir tabaka halinde sürerek deneyebilirsiniz.

Diş macunu yöntemi

İçerisinde nane aroması bulunmayan diş macunlarını ayağınızın vurduğu, yara olan bölgeye uygulayarak, yaranın iyileşmesini sağlayabilirsiniz.

Ameliyatlarda kullanılan yara bantları

Hiking veya koşuya meraklıysanız ayağınızda oluşan şişliklerle mutlaka baş etmek zorunda kalmışsınızdır. Ancak görünen o ki bilim bu durumun da çaresini bulmuş gibi görünüyor.

Stanford Üniversitesi araştırmacılarının yaptığı araştırmaya göre, bu sorunun çözümü kalın çorap veya krem değil, her eczanede kolayca bulunan ameliyatlarda kullanılan geniş yara bantları.

Clinical Journal of Sports Medicine'da yayınlanan makaleye göre, bu yöntem ayakta oluşan şişlikleri yüzde 40 oranında engelliyor.

128 koşucu üzerinde yaptıkları deney sonucunda 81 kişinin bant yapıştırılmayan bölgelerde şişlik ve yaralar görüldü. Aynı araştırmaya göre, 128 kişiden sadece 30'unda de bant yapıştırılan bölgelerde yara ve şişmeye rastlandı.

Peki bu denli basit bir çözüm nasıl oluyor da bu kadar etkili olabiliyor?

Araştırmanın başındaki isim Grant Lipman'a göre, yara bantları o kadar ince ve o kadar pürüzsüzki hassas alanlarda sürtünme kaynaklı stresi azaltıyor ve bu da yara ve şişlerin oluşmasına engel oluyor.

Uzun yıllar boyunca maraton koşucularını tedavi eden Grant Lipman, bu yöntemin 10 yıl sonra ayaklarındaki yaralar nedeniyle emekli olmak zorunda kalan koşucuların kariyerlerini uzatacağı görüşünde.