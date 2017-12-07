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07 Aralık 2017 Perşembe 20:14

Aralık Ayında Ne Yenir?

Aralık Ayında Ne Yenir?
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Aralık ayının gelmesiyle soğuklar iyice bastırdı, daha da bastıracak. Meyve ve sebzeleri mevsiminde tüketmek sağlığımız açısından oldukça önemli. Peki, aralık ayında ne yenir? Sofralarımızdan hangi yiyecekleri eksik etmemeliyiz?

Aralık ayı boyunca bahsedeceğimiz yiyecekleri sofralarınızdan eksik etmeyerek soğuk algınlığı başta olmak üzere pek çok hastalığa karşı korunabilirsiniz. Daha sağlıklı beslenmeniz için tüketmeniz gereken yiyecekleri açıklıyoruz.

Aralık ayında hangi sebzeler yenir?

Yemeklerin olmazsa olmazı sebzeler ile birçok farklı tarif elde etmek mümkün. Sağlığımız için sebzeleri mevsiminde tüketmemiz gerekiyor. Aralık ayında tüketmemiz gereken sebzelerin çoğu yeşil yapraklılardan oluşuyor.

Bu sebzeler: Ispanak, pırasa, kereviz, kara lahana, beyaz lahana, Brüksel lahanası, karnabahar, pazı, brokoli, kırmızı turp, beyaz turp, siyah turp, Japon turp, havuç, pancar, şalgam, bal kabağı, yer elması, tere, roka, marul, maydanoz, nane, roka, soğan ve biberiye.

Aralık ayında hangi meyveleri tüketmeliyiz?

Kışın gelmesiyle birlikte hastalıklarda artıyor. Hastalıklardan kurtulmak ve önlem almak için bol bol meyve tüketmeliyiz. Aralık ayında tüketmemiz gereken meyveler var.

Bu meyveler: Nar, ayva, greyfurt, kivi, greyfurt, portakal, mandalina, limon, elma, armut, muz, kivi, muşmula ve hurma.

Aralık ayında hangi balık türleri yenir?

Kış ayının vazgeçilmez yiyeceklerinden biri kuşkusuzdur ki balık. Balık içerisinde omega 3 başta olmak üzere A, B2, B3, B12, D ve E vitaminleri ve folik asit, fosfor, kalsiyum, sodyum, selenyum bulundurur. Bu yüzden balığı sofralarımızdan eksik etmemeliyiz.

Aralık ayı boyunca tüketilmesi gerek balık türleri: Levrek, yengeç, pavurya.

Aralık ayında hangi yemişler tüketilmeli?

Aralık ayı denince akla ilk gelen yemiş elbette ki kestane oluyor. İster ocakta, ister fırında kestane yapabilirsiniz.


 
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