Aralık Ayında Ne Yenir?

Aralık ayı boyunca bahsedeceğimiz yiyecekleri sofralarınızdan eksik etmeyerek soğuk algınlığı başta olmak üzere pek çok hastalığa karşı korunabilirsiniz. Daha sağlıklı beslenmeniz için tüketmeniz gereken yiyecekleri açıklıyoruz.Yemeklerin olmazsa olmazı sebzeler ile birçok farklı tarif elde etmek mümkün. Sağlığımız için sebzeleri mevsiminde tüketmemiz gerekiyor. Aralık ayında tüketmemiz gereken sebzelerin çoğu yeşil yapraklılardan oluşuyor.Ispanak, pırasa, kereviz, kara lahana, beyaz lahana, Brüksel lahanası, karnabahar, pazı, brokoli, kırmızı turp, beyaz turp, siyah turp, Japon turp, havuç, pancar, şalgam, bal kabağı, yer elması, tere, roka, marul, maydanoz, nane, roka, soğan ve biberiye.Kışın gelmesiyle birlikte hastalıklarda artıyor. Hastalıklardan kurtulmak ve önlem almak için bol bol meyve tüketmeliyiz. Aralık ayında tüketmemiz gereken meyveler var.Nar, ayva, greyfurt, kivi, greyfurt, portakal, mandalina, limon, elma, armut, muz, kivi, muşmula ve hurma.Kış ayının vazgeçilmez yiyeceklerinden biri kuşkusuzdur ki balık. Balık içerisinde omega 3 başta olmak üzere A, B2, B3, B12, D ve E vitaminleri ve folik asit, fosfor, kalsiyum, sodyum, selenyum bulundurur. Bu yüzden balığı sofralarımızdan eksik etmemeliyiz.Levrek, yengeç, pavurya.Aralık ayı denince akla ilk gelen yemiş elbette ki kestane oluyor. İster ocakta, ister fırında kestane yapabilirsiniz.