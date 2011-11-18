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İşte konut kredilerinde son durum

Bazı bankaların bugün itibariyle konut kredisi faizleri 10 yıl vadede yüzde 1,27-1,60 arasındaki bantta....

İşte konut kredilerinde son durum

Bazı bankaların bugün itibariyle konut kredisi faizleri 10 yıl vadede yüzde 1,27-1,60 arasındaki bantta....

18 Kasım 2011 Cuma 13:03
İşte konut kredilerinde son durum
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İşte bankaların kredi faiz oranları!

Bazı bankaların bugün itibariyle konut kredisi faizleri 10 yıl vadede yüzde 1,27-1,60 arasındaki bantta bulunuyor.

Geçen haftaya göre, Ziraat Bankası, İş Bankası, Akbank, Yapı Kredi Bankası, Vakıfbank, Halk Bankası, Denizbank ve Türk Ekonomi Bankası'nda (TEB) konut kredi faiz oranları aynı kaldı. Konut kredilerinde 10 yıl vadede Ziraat Bankası, İş Bankası, Akbank, Yapı ve Kredi Bankası, Vakıfbank, Halk Bankası, Denizbank ve TEB'de aynı kalırken, Garanti Bankası'nda 0,5 puan, Finansbank'ta ise 0,8 puan artış gerçekleşti.

Bazı bankaların uyguladığı 10 yıllık vadede faiz oranları şöyle:

Ziraat Bankası - 1,34

İş Bankası - 1,27

Garanti Bankası - 1,34*

Akbank - 1,34

Yapı ve Kredi - 1,28

Vakıfbank - 1,32

Halk Bankası - 1,60

Finansbank - 1,39

Denizbank - 1,39

TEB - 1,39

*Sabit faizli konut kredisi, aylık ve yıllık maliyet oranı hesaplamaları 80 bin lira kredi tutarı için hesaplandı. Hesaplamaya sigorta masrafları dahil edilmedi.

Son Güncelleme: 18.11.2011 13:03
Anahtar Kelimeler:
BankaKrediEmlakKonutFaiz Oranları
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