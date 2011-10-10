Ev satın alan yabancılar ve Kıbrıslılar için 'Kıbrıs Türk Geliştirme Hareketi' kuruldu.

KKTC’de ev satın alan yabancılar ile Kıbrıslı Türklerin haklarını korumak amacıyla “Kıbrıs Türk Geliştirme Hareketi” kuruldu.

Hareket adına Malcolm Mitcheson ve Gultac Ozsan tarafından yapılan açıklamada, konuyla ilgili yasaların hatalı olduğu, bu amaçla başlatılan çalışmaya Başbakan İrsen Küçük ile CTP’nin destek

verdiği belirtildi.

Ev satın alanlarla ilgili acil bir moratoryum uygulanması için siyasiler yanında uzmanların katılımıyla girişim başlatılacağı belirtilen açıklamada, Hareket’in www.makingnorthcyprusbetter.com ve

www.kkg2011.com adreslerinin hizmete girdiği ve dileyenlerin bu adreslerden ulaşabileceği bildirildi.