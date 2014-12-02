Vergi Affı Sadece 7 İşgünü İçin Yürürlükte

“Mali Düzenleme ve Kamu Alacaklarının Tahsiline İlişkin (Geçici Kurallar) Yasası” bugün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu kapsamda, vergi/kamu borcu bulunan yükümlüler ile kayıttan düşen motorlu aracı için kayıt yenilemesi yapamayan yükümlüler için başvuru süresi 7 (yedi) iş günü uzatıldı.

Maliye Bakanlığı Gelir ve Vergi Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklama şöyle:

“2 Aralık 2014 tarihinde 240 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 60/2014 sayılı Mali Düzenleme ve Kamu Alacaklarının Tahsiline İlişkin (Geçici Kurallar) Yasası yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

24 Temmuz 2014 tarihinde yürürlüğe girip 3 ay başvuru süresi bulunan Mali Düzenleme ve Kamu Alacaklarının İndirimli Tahsiline ilişkin Yasa Gücünde Kararname başvurularında yaşanan yoğunluktan dolayı Yasa ile getirilen düzeltme gereği işlem yapamayan ve vergi/kamu borcu bulunan yükümlülerimiz ile kayıttan düşen motorlu aracı için kayıt yenilemesi yapamayan yükümlülerimiz için başvuru süresi 7 (yedi) iş günü uzatılmıştır.”