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Vergi Affı Sadece 7 İşgünü İçin Yürürlükte

“Mali Düzenleme ve Kamu Alacaklarının Tahsiline İlişkin  (Geçici Kurallar) Yasası”  bugün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda, vergi/kamu borcu bulunan yükümlüler ile  kayıttan düşen motorlu aracı için kayıt yenilemesi yapamayan yükümlüler için başvuru süresi 7 (yedi) iş günü uzatıldı.

Vergi Affı Sadece 7 İşgünü İçin Yürürlükte

“Mali Düzenleme ve Kamu Alacaklarının Tahsiline İlişkin  (Geçici Kurallar) Yasası”  bugün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda, vergi/kamu borcu bulunan yükümlüler ile  kayıttan düşen motorlu aracı için kayıt yenilemesi yapamayan yükümlüler için başvuru süresi 7 (yedi) iş günü uzatıldı.

02 Aralık 2014 Salı 14:56
Vergi Affı Sadece 7 İşgünü İçin Yürürlükte
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 “Mali Düzenleme ve Kamu Alacaklarının Tahsiline İlişkin  (Geçici Kurallar) Yasası”  bugün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu kapsamda, vergi/kamu borcu bulunan yükümlüler ile  kayıttan düşen motorlu aracı için kayıt yenilemesi yapamayan yükümlüler için başvuru süresi 7 (yedi) iş günü uzatıldı.

Maliye Bakanlığı Gelir ve Vergi Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklama şöyle:

“2 Aralık 2014 tarihinde 240 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 60/2014  sayılı  Mali Düzenleme ve Kamu Alacaklarının Tahsiline İlişkin  (Geçici Kurallar) Yasası  yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

24 Temmuz 2014 tarihinde yürürlüğe girip 3 ay başvuru süresi bulunan Mali Düzenleme ve Kamu Alacaklarının İndirimli Tahsiline ilişkin Yasa Gücünde Kararname başvurularında yaşanan yoğunluktan dolayı Yasa ile getirilen düzeltme gereği işlem yapamayan ve vergi/kamu borcu bulunan yükümlülerimiz ile  kayıttan düşen motorlu aracı için kayıt yenilemesi yapamayan yükümlülerimiz için başvuru süresi 7 (yedi) iş günü uzatılmıştır.”

Anahtar Kelimeler:
KKTC DE VERGİ AFFIVERGİ AFFI ÇIKTI MIKAYITTAN DÜŞEN ARAÇLAR
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