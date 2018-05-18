Tüketiciler derneği tüketici zamlar altında eziliyor...

18 Mayıs 2018 Cuma 16:43
DERNEK İTHALATTA GÜMRÜK VERGİSİ VE FON UYGULAMASINA AB GÜMRÜK BİRLİĞİ KAPSAMINDA SON VERİLMESİNİ İSTEDİ
Yorumlar
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.