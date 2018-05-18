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Tüketiciler derneği tüketici zamlar altında eziliyor...

DERNEK İTHALATTA GÜMRÜK VERGİSİ VE FON UYGULAMASINA AB GÜMRÜK BİRLİĞİ KAPSAMINDA SON VERİLMESİNİ   İSTEDİ

Tüketiciler derneği tüketici zamlar altında eziliyor...

DERNEK İTHALATTA GÜMRÜK VERGİSİ VE FON UYGULAMASINA AB GÜMRÜK BİRLİĞİ KAPSAMINDA SON VERİLMESİNİ   İSTEDİ

18 Mayıs 2018 Cuma 16:43
Tüketiciler derneği tüketici zamlar altında eziliyor...

TÜKETİCİLER DERNEĞİ TÜKETİCİLERİN ZAMLAR VE YÜKSEK FİYATLAR KARŞISINA EZİLDİĞİNİ KAYDETTİ

DERNEK İTHALATTA GÜMRÜK VERGİSİ VE FON UYGULAMASINA AB GÜMRÜK BİRLİĞİ KAPSAMINDA SON VERİLMESİNİ   İSTEDİ

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 Tüketiciler Derneği, tüketicilerin zamlar ve yüksek fiyatlar karşısında ezildiğini vurguladı ve Türkiye  ile  AB  üyesi ülkelerden yapılan tüm  dayanıklı mal ve ürün ithalatında gümrük vergisi ve fon uygulamasına AB Gümrük Birliği kapsamında son verilmesini   istedi.

Dernek Başkanı Hasan Yılmaz Işık, yazılı açıklamasında, halkın feryadına duyarsız kalınamayacağını ifade etti ve tüketicilerin sorunlarına çözüm üretmek amacıyla önümüzdeki günlerde ilgili bakanlıklar ile görüşeceklerini  kaydetti

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