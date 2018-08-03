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Temmuz Ayı Enflasyonu 2,26 Olarak Gerçekleşti!

EN YÜKSEK ARTIŞ YÜZDE 124,80 İLE SALATALIK, EN YÜKSEK DÜŞÜŞ YÜZDE 50.11 İLE PATLICANDA GERÇEKLEŞTİ

Temmuz Ayı Enflasyonu 2,26 Olarak Gerçekleşti!

EN YÜKSEK ARTIŞ YÜZDE 124,80 İLE SALATALIK, EN YÜKSEK DÜŞÜŞ YÜZDE 50.11 İLE PATLICANDA GERÇEKLEŞTİ

03 Ağustos 2018 Cuma 14:03
Temmuz Ayı Enflasyonu 2,26 Olarak Gerçekleşti!


EN YÜKSEK ARTIŞ YÜZDE 124,80 İLE SALATALIK, EN YÜKSEK DÜŞÜŞ YÜZDE 50.11 İLE PATLICANDA GERÇEKLEŞTİ
Devlet Planlama Örgütü (DPÖ) Temmuz ayı hayat pahalılığını yüzde 2,26 olarak açıkladı.
Buna göre, Tüketici Fiyatları Genel Endeksi 7 ayda yüzde 14,64 yılık ise yüzde 20.30 oranında artış gösterdi.
DPÖ verilerine göre, Temmuz ayında, bir önceki aya göre, endekste kapsanan 364 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 76 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.
En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; yüzde124.80 salatalık, yüzde 94.15 taze fasulye ve yüzde 76.62 feribot ücreti (Girne-Taşucu) olurken, en yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; yüzde 50.11 patlıcan, yüzde 47.83 dolmalık biber ve yüzde 43.28 çarliston biber oldu.
Ana mal gruplarına göre bir önceki aya göre değişim oranı şu şekilde gerçekleşti:

“Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda yüzde 7.92 artış, Eğlence ve Kültür ana grubunda yüzde 2.83 artış, Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda yüzde 2.51 artış, Haberleşme ana grubunda yüzde 1.56 artış, Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda yüzde 0.92 artış, Eğitim ana grubunda yüzde 0.88 artış, Ulaştırma ana grubunda yüzde 0.79 artış, Lokanta ve Oteller ana grubunda yüzde 0.60 artış, Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda yüzde 0.59 artış, Sağlık ana grubunda yüzde 0.22 artış, Giyim ve Ayakkabı ana grubunda yüzde 0.49 azalış, Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda yüzde 0.06 azalış.
Temmuz ayında en yüksek artış gösteren ana grup Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar oldu. Eğlence ve Kültür ana grubu en çok artış gösteren ikinci ana grup, Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubu n çok artış gösteren üçüncü ana grup oldu.
Giyim ve Ayakkabı ana grubu sezon indirimleri nedeniyle en çok azalış gösteren ana grup olurken, Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubu rakı ve viskideki fiyat düşüşleri nedeniyle eksi değer gösterdi.
Buna göre, Tüketici Fiyatları Endeksi’nde yer alan 12 ana grubun 10’unda artış, 2’sinde azalma gerçekleşti.

 

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Son Güncelleme: 03.08.2018 17:20
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