Tarihi Kararın Ardından Dolar Zirveyi Gördü

Tarihi karar ardından dolar bir ayın zirvesini gördü

Fed`in faizleri sabit bırakması ve tarihi bir karar alarak ekim ayında varlık alımlarını azaltacağını açıklaması sonrası dolar, uluslararası piyasalarda yükselişe geçti.Fed'in faizleri sabit tutmasına karşın, tarihi bir adım atarak bilanço küçültmeye ekim ayında başlayacağını bildirmesinin ardından dolar/TL 3,5175 ile son 1 ayın en yüksek seviyesini gördü. Dolar/TL şu sıralar yüzde 0,38 artışla 3.5012'den işlem görüyor.Altının onsu yüzde 1 gerileyerek 1.296 doları görmesinin ardından 1.300 doların hemen üzerinde dengelendi. Euro/dolar paritesi de kararın ardından hızlı bir şekilde düşüşe geçerek yüzde 1 kayıpla 1,1870'e geriledi.