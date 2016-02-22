Sterlin Çöktü!

STERLİN ÇÖKTÜ!

İngiltere'nin AB'den çıkacağı endişeleriyle sterlin, dolar karşısında 7 yılın en düşük seviyesini gördü.

İngiltere'nin, Avrupa Birliği'nden (AB) çıkacağına dair endişelerin artmasıyla sterlin, ABD doları karşısında yedi yılın en düşük seviyesi olan 1.4067 doları gördü.



Sterlin, dolar karşısında bugün yüzde 2.3 değer kaybetti.



Hafta sonu İngiltere'nin Haziran ayında AB'den çıkıp çıkmamak için bir referandum yapacağının duyurulmasının ardından Londra Belediye Başkanı Boris Johnson'ın "çıkış" yönünde kampanya yapacağını belirtmesiyle İngiltere'nin AB üyeliğini bırakma ihtimali daha da arttı.



İngiltere'de 23 Haziran'da gerçekleştirilecek olan AB referandumunda birlikten ayrılmayı destekleyecek olan Jonhson'ın, Başbakan David Cameron'ın görev süresinin dolmasının ardından Muhafazakar Parti liderliği için de bahis şirketleri tarafından en favori isim olarak gösteriliyor.





Son Güncelleme: 22.02.2016 19:06