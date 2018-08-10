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STERLİN 8 TL'YE ÇIKTI!

Döviz uçtu!

STERLİN 8 TL'YE ÇIKTI!

Döviz uçtu!

10 Ağustos 2018 Cuma 23:10
STERLİN 8 TL'YE ÇIKTI!

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,9450  seviyesinde dengelendi.  Dün 5,2699-5,5674 aralığında hareket eden dolar/TL, günü önceki  kapanışa göre yüzde 5,1 artışla 5,5480'den tamamladı. 

Bugüne yükselişle başlayan ve 6,2508'i gören dolar/TL, saat 09.45  itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 6,9 artışla 5,9450 seviyesinde dengelendi.  Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 7,2 artışla 6,8660'tan, sterlin/TL de yüzde 7,7  değer kazancıyla 7,6510'dan işlem gördü. Saat 12.00 itibariyle ise dolar 5,9550   Euro ise 6,8200,sterlin 7,57'den işlem gördü.  Dolar kuru şu dakikalarda 6.61 TL seviyesinde hareket ediyor. Euro ise 7.50 TL seviyesinde sterlin 8,39 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde cari işlemler dengesi ile Hazine ve  Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklayacağı yeni ekonomi modelinin takip  edileceğini belirterek, yurt dışında İngiltere'de 2. çeyrek büyüme ve ABD'de  Temmuz ayı TÜFE verilerinin izleneceğini bildirdi.

 AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete göre, ekonomistlerin haziran ayı  cari işlemler açığı beklentisi 3,2 milyar dolar oldu. Ekonomistlerin 2018 sonuna  ilişkin cari işlemler açığı beklentisinin ortalaması ise 52,97 milyar dolar  olarak gerçekleşti.

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