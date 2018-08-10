STERLİN 8 TL'YE ÇIKTI!

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,9450 seviyesinde dengelendi. Dün 5,2699-5,5674 aralığında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 5,1 artışla 5,5480'den tamamladı.

Bugüne yükselişle başlayan ve 6,2508'i gören dolar/TL, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 6,9 artışla 5,9450 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 7,2 artışla 6,8660'tan, sterlin/TL de yüzde 7,7 değer kazancıyla 7,6510'dan işlem gördü. Saat 12.00 itibariyle ise dolar 5,9550 Euro ise 6,8200,sterlin 7,57'den işlem gördü. Dolar kuru şu dakikalarda 6.61 TL seviyesinde hareket ediyor. Euro ise 7.50 TL seviyesinde sterlin 8,39 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde cari işlemler dengesi ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklayacağı yeni ekonomi modelinin takip edileceğini belirterek, yurt dışında İngiltere'de 2. çeyrek büyüme ve ABD'de Temmuz ayı TÜFE verilerinin izleneceğini bildirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete göre, ekonomistlerin haziran ayı cari işlemler açığı beklentisi 3,2 milyar dolar oldu. Ekonomistlerin 2018 sonuna ilişkin cari işlemler açığı beklentisinin ortalaması ise 52,97 milyar dolar olarak gerçekleşti.