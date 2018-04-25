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Sol Hareket, yükselen döviz karşısında halkın büyük bir kesimi, emekçiler ve dar gelirlilerin, kaderi ile baş başa bırakıldığını savundu!

Sol Hareket adına yazılı açıklamada bulunan Abdullah Korkmazhan, hükümetin yükselen döviz karşısında açıkladığı önlemler paketinin, emekçiler ve halkın büyük bir kesimi için değil sermaye ve iş dünyasını rahatlatmaya dönük olduğunu kaydetti.

Sol Hareket, yükselen döviz karşısında halkın büyük bir kesimi, emekçiler ve dar gelirlilerin, kaderi ile baş başa bırakıldığını savundu!

Sol Hareket adına yazılı açıklamada bulunan Abdullah Korkmazhan, hükümetin yükselen döviz karşısında açıkladığı önlemler paketinin, emekçiler ve halkın büyük bir kesimi için değil sermaye ve iş dünyasını rahatlatmaya dönük olduğunu kaydetti.

25 Nisan 2018 Çarşamba 13:30
Sol Hareket, yükselen döviz karşısında halkın büyük bir kesimi, emekçiler ve dar gelirlilerin, kaderi ile baş başa bırakıldığını savundu!

SOL HAREKET: “YÜKSELEN DÖVİZ KARŞISINDA HALKIN BÜYÜK BİR KESİMİ, EMEKÇİLER VE DAR GELİRLİLER KADERİ İLE BAŞ BAŞA BIRAKILDI”

Sol Hareket, yükselen döviz karşısında halkın büyük bir kesimi, emekçiler ve dar gelirlilerin, kaderi ile baş başa bırakıldığını savundu ve yükselen döviz ve enflasyon karşısında halkı koruyucu tedbirlerin biran önce hayata geçirilmesini istedi.

Sol Hareket adına yazılı açıklamada bulunan Abdullah Korkmazhan, hükümetin yükselen döviz karşısında açıkladığı önlemler paketinin, emekçiler ve halkın büyük bir kesimi için değil sermaye ve iş dünyasını rahatlatmaya dönük olduğunu kaydetti.

İşçilerin, üreticilerin, esnafın, küçük işletmelerin ve halkın büyük bir kesiminin her geçen gün daha da yükselen döviz ve zorlaşan ekonomik koşullar karşısında hayatta kalma mücadelesi verdiğini ileri süren Korkmazhan, dövize endeksli her şeyin zamlandığını, kısa süre önce asgari ücrete yapılan komik artışın iki katı pahalılık yaşandığını ve hayat pahalılığının dayanılmaz boyutlara ulaştığını ifade etti.

Hükümetin bir ekonomi politikası olmadığını, kulağa hoş gelecek söylem ve eylemler ile gün geçirdiğini savunan Korkmazhan, dövize müdahale edilemeyeceğini söylemenin kolaycılık ve sorumluluktan kaçmak olduğu söyledi.

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Korkmazhan, alınması gereken önlemler çerçevesinde ithal mallardaki fonlar, akaryakıt ve petrole uygulanan fonlar ve gümrük vergilerinin düşürülmesini, mümkünse bir süreliğine askıya alınmasını, döviz bazlı ithal ürünlere ihtiyacı azaltmak için yerli üretim ve üreticinin desteklenmesini ve teşvik edilmesini talep etti. 

Korkmazhan alınması gereken önlemleri şöyle sıraladı:

“Vergilerde ve KDV’lerde de indirime gidilmelidir. Bankaların borçları ve borç faizlerini yeniden yapılandırması için girişim yapılmalıdır. Birleşik Faiz uygulaması derhal kaldırılmalıdır. Ev kiralarında, döviz ile işlem yapan üniversite ve diğer kurumların kurları sabitlemesi için çalışma başlatılmalıdır. Eşel-mobil sistemi yeniden yürürlüğe konularak maaş ve ücretlerin erimesinin önüne geçilmelidir. Zamların önüne geçmek için Fiyat İstikrar Fonu uygulamaya konmalıdır. Kamuda, başta milletvekilleri, bakanlar ve müşavirler olmak üzere yüksek ve astronomik maaş alanlardan kesinti yapılarak, işsizlere, öğrencilere, yoksul ve dar gelirlilere yönelik sosyal yardım programlarında kullanılmalıdır.”

Korkmazhan, esas olanın erken federal çözüme ulaşmak olduğunu da kaydederek, hükümetin federal çözüm sürecine sahip çıkmasını ve bu yönde kararlı bir şekilde çalışmasını da talep etti.

Anahtar Kelimeler:
SolHareketDövizAçıklaması
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