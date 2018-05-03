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Nisan Ayı Enflasyonu 2.75, Yıllık 13.10!

AYIN ZAM ŞAMPİYONLARI KABAK, ERİK VE ISPANAK

Nisan Ayı Enflasyonu 2.75, Yıllık 13.10!

AYIN ZAM ŞAMPİYONLARI KABAK, ERİK VE ISPANAK

03 Mayıs 2018 Perşembe 16:58
Nisan Ayı Enflasyonu 2.75, Yıllık 13.10!

AYIN ZAM ŞAMPİYONLARI KABAK, ERİK VE ISPANAK

 

 Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü (DPÖ) Müsteşarlığı, Nisan ayı enflasyonunu yüzde 2.75 olarak açıkladı. Nisan ayı bazında yıllık enflasyon ise yüzde 13.10                         

 

DPÖ Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu tarafından yapılan açıklamaya göre, nisan ayı enflasyon oranında bir önceki aya göre yüzde 2.75, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 5.07, bir önceki yılın aynı ayına göre de yüzde 13.10 değişim oldu.                         

 

Bir önceki aya göre, Tüketici Fiyatları Endeksi kapsamındaki 365 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 61 maddede ise düşüş olduğunu dile getiren Muhtaroğlu, en yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç malın yüzde 117,95 ile Kabak, yüzde 70.48 ile Erik ve yüzde 55.16 ile  Ispanak olduğunu kaydetti.

 

Muhtaroğlu, en yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç malın ise yüzde 50.37 ile Taze Fasulye, yüzde 45.56 ile Bezelye ve yüzde 38.22 ile Çiçek Lahanası olduğunu belirtti.

 

Ana mal gruplarına göre aylık değişim şöyle:

 

“1.       Giyim ve Ayakkabı    ana grubunda %13.35 artış,

2.         Alkollü İçecekler ve Tütün    ana grubunda %7.21 artış,

3.         Ulaştırma ana grubunda %4.64 artış,

4.         Eğlence ve Kültür ana grubunda %3.19 artış,

5.         Eğitim ana grubunda %2.55 artış,

6.         Sağlık  ana grubunda %2.17 artış,

7.         Gıda ve Alkolsüz İçecekler    ana grubunda %1.80 artış,

8.         Lokanta ve Oteller     ana grubunda %1.64 artış,

9.         Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda %1.34 artış,

10.       Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda %1.27 artış,

11.       Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda %0.64 artış,

12.       Haberleşme     ana grubunda %0.13 artış”.

 

Nisan ayında en yüksek artış gösteren ana grubun Giyim ve Ayakkabı olduğunu dile getiren Muhtaroğlu, “Giyim ve Ayakkabı ana grubu yeni sezon ürünlerindeki artış nedeniyle en çok yükselen ana grup olmuştur. Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubu, sigaralara ve alkollü içkilere yapılan zamlar nedeniyle en çok artış gösteren ikinci ana grup olmuştur” ifadelerini kullandı.

 

Muhtaroğlu, Nisan ayında endekse yansıyan tüm döviz kurlarının ortalamasının artı olduğunu kaydetti.

 

Muhtaroğlu sözlerini şöyle tamamladı:

 

“Ulaştırma’da Akü, Uçak Ücretleri, Akaryakıt Ücretleri; Eğlence ve Kültür‘de TC Milli Piyango Bileti, Yurt Dışı Tur (Kültür Amaçlı-Fransa), Deniz Gözlüğü; Eğitim’de Özel Okul Ücretlerinde; Sağlık’ta Emar (MR) Çektirme Ücreti, Doktor Muayene Ücreti (Özel Hastane, Dahiliye), Hasta Altı Bezi; Gıda ve Alkolsüz İçecekler’de Taze Meyve-Sebzeler, Bisküvi, Dondurma (Hazır Paket); Lokanta ve Oteller’de Ekmek Kadayıfı, Otel Ücretleri, Yaş Pasta; Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri’nde Elektrikli El Süpürgesi,  Sinek İlaçları,  Kağıt Havlu;  Konut,  Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar’da Gazyağı Ücreti, Kira Ücreti, Pencere Satın Alma PVC; Çeşitli Mal ve Hizmetler’de Saç Kurutma Makinesi, Tonik (Cilt Bakım Malzemesi), Sabun; Haberleşme’de Telsiz Telefon ve Cep Telefonu fiyatlarında artışlar meydana gelmiştir. Bu bağlamda Tüketici Fiyatları Endeksi’nde yer alan tüm ana gruplarda artış olmuştur”.

 

 

 

 

Son Güncelleme: 03.05.2018 20:30
Anahtar Kelimeler:
NisanAyıEnflasyon
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