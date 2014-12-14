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Kuzey Kıbrıs Turkcell, yeni yılda şanslı müşterilerinin yüzünü güldürecek

iPhone 6, Samsung Galaxy Note 4, iPad Air 2, Samsung Galaxy Tab S gibi en son teknoloji akıllı telefonlardan tabletlere ileri teknoloji ürünü cihazlar, her gün noter huzurunda yapılacak çekilişlerle Kuzey Kıbrıs Turkcell’lilerin olacak.

Kuzey Kıbrıs Turkcell, yeni yılda şanslı müşterilerinin yüzünü güldürecek

iPhone 6, Samsung Galaxy Note 4, iPad Air 2, Samsung Galaxy Tab S gibi en son teknoloji akıllı telefonlardan tabletlere ileri teknoloji ürünü cihazlar, her gün noter huzurunda yapılacak çekilişlerle Kuzey Kıbrıs Turkcell’lilerin olacak.

14 Aralık 2014 Pazar 21:56
Kuzey Kıbrıs Turkcell, yeni yılda şanslı müşterilerinin yüzünü güldürecek
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 Kuzey Kıbrıs Turkcell, yeni yılda şanslı müşterilerinin yüzünü güldürecek

‘Her gün bir çekiliş, son teknoloji hediyeler’

iPhone 6, Samsung Galaxy Note 4, iPad Air 2, Samsung Galaxy Tab S gibi en son teknoloji akıllı telefonlardan tabletlere ileri teknoloji ürünü cihazlar, her gün noter huzurunda yapılacak çekilişlerle Kuzey Kıbrıs Turkcell’lilerin olacak.

15-29 Aralık tarihleri arasındaki kampanyaya katılmak isteyen Kuzey Kıbrıs Turkcell’liler, 1515’e ücretsiz SMS (kısa mesaj) göndererek yılbaşı şansına ortak olabilecek.

Kuzey Kıbrıs Turkcell, yeni yıl heyecanını her gün yapacağı çekilişlerle müşterileri ile birlikte yaşayacak. iPhone 6, Samsung Galaxy Note 4, iPad Air 2, Samsung Galaxy Tab S gibi en son teknoloji akıllı telefonlardan tabletlere kadar ileri teknoloji ürünü cihazlar, noter huzurunda yapılacak çekilişlerle Kuzey Kıbrıs Turkcell’lilerin olacak.

15 Aralık’tan itibaren

Kuzey Kıbrıs Turkcell’den yapılan açıklamada, 15 Aralık’tan itibaren başlayacak kampanyanın, 29 Aralık’a kadar süreceği ve günün hediyesinin Kuzey Kıbrıs Turkcell’in resmi internet sitesi www.kktcell.com üzerinden yayınlanacağı belirtildi.

Çekilişler 16 Aralık tarihi itibarıyla her gün noter huzurunda yapılarak bir talihli isim belirlenecek ve her gün saat 10’dan sonra kazanan şanslı isimler bilgilendirilecektir.

Ücretsiz SMS’le katılım şansı

Kuzey Kıbrıs Turkcell müşterileri kampanyaya SMS ile katılabilecek. Kampanyaya katılım ‘SMS’lerinin ücretsiz olacağı belirtilen açıklamada, 15-29 Aralık tarihleri arasında birbirinden değerli teknolojik hediyelerin dağıtılacağı söylendi. Kampanyaya katılım için Kuzey Kıbrıs Turkcell müşterilerinin KAZAN yazarak 1515’e SMS (kısa mesaj) göndermesi yeterli olacak. Kuzey Kıbrıs Turkcell

tarafından yapılan açıklamada yeni yıl kampanyasında her gün farklı bir hediye sunulacağından günün hediyesini kazanmak için müşterilerin dilerse her gün SMS atarak günlük olarak çekilişe katılabileceği bilgisine yer verildi.

Son Güncelleme: 14.12.2014 22:12
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Kuzey Kıbrıs TurkcellYeni Yılda şanslı Müşterilerinin Yüzünü Güldürecek
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