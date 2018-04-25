“DOĞU AKDENİZ’DE GÜVENLİK, ENERJİ STRATEJİLERİ VE KÜRESEL GÜÇ İLİŞKİLERİ” KONULU KONFERANS YAPILDI

ÖZERSAY: “KIBRIS TÜRK TARAFI TÜRKİYE İLE BİRLİKTE DIŞ POLİTİKA ANLAMINDA BELİRLEYİCİ AKTÖR VE UNSUR OLMA KARARLILIĞINDADIR”



ÖZYİĞİT: “KIBRIS’TA OLAYLARIN ODAK NOKTASINDA ENERJİ YATAKLARINA VE JEOPOLİTİK KONUMA KİMİN HAKİM OLACAĞI VAR”



ATAOĞLU RUM TARAFINA DOĞALGAZ ARAMA NOKTASINDA TEK YANLI GİRİŞİMLERDEN VAZGEÇİP BİRLİKTE ÇALIŞMA ÇAĞRISINDA BULUNDU





Kıbrıs İlim Üniversitesi (KİÜ) tarafından organize edilen “Doğu Akdeniz’de Güvenlik, Enerji Stratejileri ve Küresel Güç İlişkileri” konulu konferans bugün yapıldı.



Lefkoşa Golden Tulip Otel’de yer alan konferansın açılış konuşmalarını, sırasıyla Kıbrıs İlim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Bülend Göksel, Mütevelli Heyeti Başkanı Selman Arslanbaş, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay yaptı.



Özersay, Kıbrıs Türk tarafının Türkiye ile birlikte dış politika anlamında belirleyici aktör ve unsur olma kararlılığında olduğunu söyleyerek, “Önümüzdeki dönem böyle bir dönem olacaktır. Bizim dış politika anlayışımız budur” dedi.



Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Kıbrıs’ta yarım asırdan beri devam eden olayların sadece Türklerle Rumlar arasında yaşanan olaylardan ibaret olmadığını, olayların odak noktasında enerji yataklarına ve jeopolitik konuma kimin hakim olacağının bulunduğunu söyledi.



Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ise, Rum tarafına, doğalgaz arama noktasında tek yanlı girişimlerden vazgeçip birlikte çalışma çağrısında bulundu.



Konferansa Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, bazı milletvekilleri, sivil toplum örgütü temsilcileri de katıldı.



Açılış konuşmalarının ardından KİÜ Misafir Öğretim Üyesi Dr. Naim Babüroğlu, “Doğu Akdeniz’de Güvenlik, Enerji Stratejileri ve Küresel Güç İlişkileri” konulu sunum gerçekleştirdi.



Etkinlikte konuşmacı ve katılımcılara plaket de sunuldu.



ÖZERSAY



Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, konuşmasına, Kıbrıs’ın coğrafi konum olarak önemine değinerek başladı.



Tarihin belli bir coğrafya, ülke ve halklara yüklediği birtakım sorumluluk ve misyonlar bulunduğuna işaret eden Özersay, Türkiye ve Yunanistan bağlamında Doğu Akdeniz’de bir güç ilişkisinin ana aktörlerinden biri olma konusu ve unsurunun tarihten gelen bir husus olduğunu belirtti.



Güvenlik konusunun anlam değişikliğine uğradığına işaret eden Özersay, “Konvansiyonel güvenlik kavramından daha çağdaş ve farklı bir güvenlik anlayışına doğru gidiyoruz” dedi. Uluslararası göç ve yarattığı riskler, ekonomik kriz, enerji ve enerji güvenliği kavramlarının değişikliklerin oluşmasında rolü bulunduğunu söyleyen Özersay, elektrik ve su konusunda Kuzey Kıbrıs’ın öneminin arttığını, Kıbrıs Türkü ve Türkiye’nin takınması gereken tutumlarda bunların belirleyici olacağını belirtti.



Özersay, doğalgaz ve petrol ile ilgili eski paradigmalarla yeni durumu okumanın mümkün olmadığını söyleyerek, eski paradigmanın ilgili taraflardan bir tanesi adım attığı zaman bunun protesto edilmesi yönünde olduğunu kaydetti.



Kıbrıs Türk tarafının Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte haklarını saklı tutarak, aktif bir şekilde adım atma yoluna gitmediğini, Kıbrıs konusu çözülmeden enerji konularında bir şey yapılmamasının vurgulandığını söyleyen Özersay, bu yaklaşımın 2011 yılından itibaren bir paradigma değişikliğine uğradığını, bundan sonra Rum tarafı adım attığında benzer nitelikte adımların atılmasını esas alan bir paradigmaya doğru yürüme kararlılığında olduklarını ifade etti.



Kıbrıs Türk tarafının Türkiye ile birlikte dış politika anlamında belirleyici aktör ve unsur olma kararlılığında olduğunu belirten Özersay, “Önümüzdeki dönem böyle bir dönem olacaktır. Bizim dış politika anlayışımız budur” dedi.



ATAOĞLU



Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Doğu Akdeniz’de sondaj yapmasının bölgede gerginliğe yol açtığını, gerginliğin endişe verici olduğunu belirtti.



Kıbrıslı Türklerin enerji kaynaklarının hem aranması sürecinde, hem de satışında eşit haklara sahip olduğunu dile getiren Ataoğlu, Rumların Türklerle enerji paylaşımı konusunda hakkı vermeme çabası içinde olduğunu söyledi.



Bu konuların Kıbrıs adasının tümünde hem turizm hem de ekonomik alanda negatif etki yarattığını, bu bilinçle hareket edilmesi gerektiğini söyleyen Ataoğlu, bu olumsuz etkileri azaltma anlamında bakanlık olarak farklı tedbirler alma doğrultusunda bir ekip kurarak çalışma yapacaklarını belirtti.



Ataoğlu, Rum tarafını tek yanlı girişimlerden vazgeçip birlikte çalışmaya davet etti.



ÖZYİĞİT



Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, üniversitelerin ülkeye ve dünyaya ilişkin konularda politikalar oluşturmada politikacılara ışık tutma ve yol gösterme rolü bulunduğunu belirtti.



Kıbrıs adasının hava ve deniz ulaşımı ile enerji nakil hatlarının odak noktasında bulunduğunu söyleyen Özyiğit, “Süper güçlerin bizi rahat bırakması mümkün değil” dedi.



Kıbrıs’ta yarım asırdan beri devam eden olayların sadece Türklerle Rumlar arasında yaşanan olaylardan ibaret olmadığını dile getiren Özyiğit, olayların odak noktasında enerji yataklarına ve jeopolitik konuma kimin hakim olacağının bulunduğunu söyledi.



Kıbrıs ve bölge için kalıcı, onurlu, adil barış istediklerini belirten Özyiğit, doğal kaynakları çatışma alanı değil yaşamı geliştirme alanı olarak değerlendirme çağrısında bulundu.



GÖKSEL



Kıbrıs İlim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Bülend Göksel, konferanslar dizisinin bugünkü konferans ile başladığını devamının geleceğini belirtti.



Göksel, üniversitede yeni bir dönemin yaşandığını, farklı bir anlayışla geleceğe yol aldıklarını söyleyerek, yeni bina ve laboratuar yatırımları yapıldığını, eğitimle ilgili her konuda yatırımların devam edeceğini dile getirdi.



Kıbrıs adasının yer aldığı Doğu Akdeniz bölgesinin tarihinin en çalkantılı dönemini yaşadığını söyleyen Göksel, enerji konusunun gündeme gelmesiyle bölgede pek çok oyuncunun aktif olduğunu, yeni işbirlikleri ve çatışmaların yaşandığını kaydetti.



ARSLANBAŞ



Kıbrıs İlim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selman Arslanbaş, yeni nesil üniversite anlayışıyla yeni bir atılım sürecine girdiklerini, altyapıda son teknolojiyi kullandıklarını söyledi.



Üniversitede global, kaliteli, sürdürülebilir eğitim vermeyi hedeflediklerini dile getiren Arslanbaş, KKTC’nin yüksek menfaatlerini gözetecek, bilim ve teknolojiye önem veren, küresel boyutta katkı sağlayacak, çok dilli, dinamik mezunlar yetiştirmeyi amaçladıklarını belirtti.



AYDIN



Konuşmaların ardından KİÜ Onursal Başkanı Mustafa Aydın, katılımcılara teşekkür ederek, Kıbrıs’ta kaliteli eğitim vermenin önemli olduğunu, bu bağlamda devletten destek istediklerini belirtti.



