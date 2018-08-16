Dolar kaç TL? Katar parası doları düşürdü… Dolar ne kadar oldu?

Dolar kuru güne iyimser bir havayla başladı, 1 dolar kaç TL oldu sorusunun cevabı 6 TL'nin aşağısına indi. TL'de son dönemde yaşanan sert değer kaybını durdurmak adına BDDK ve TCMB başta olmak üzere atılan adımların ardından AB ile ilişkilerin kuvvetlenebileceği öngörüsü ve Katar'dan Türkiye'ye hızlı şekilde 15 milyar dolar doğrudan yatırım yapılacağının açıklanmasıyla birlikte dolar/TL 5.90 seviyesinin altında güne başladı.

Dolar kuru aşağı doğru hareketini sürdürüyor. Bankacılar haftalık TCMB verilerinin takip edileceğini Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın bugün telekonferansla TSİ 1600’da gerçekleştireceği yatırımcı toplantısının da yakından izleneceğini belirttiler. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlık edeceği kabine toplantısı da piyasalarda takip edilirken ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündemi ve küresel piyasalar da takip edilecek.

Erdoğan ile dün bir görüşme gerçekleştiren Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’nin, Türkiye’ye 15 milyar dolar yatırım paketini hızlıca hayata geçireceğini ifade ettiği kaydedildi. Açıklamada “Şeyh Temim, görüşmede, Katar olarak Türkiye’ye 15 milyar dolar yatırım paketini hızlıca hayata geçireceklerini ifade etmişlerdir” denildi.

‘HIZLI KAYNAK GİRİŞİ OLACAK’

Hükümet kaynakları ise, Katar’ın yapacağı 15 milyar dolarlık yatırım kararı ile ilgili olarak, finansal piyasalara ve bankalara hızlı kaynak girişinin sağlanacağını bildirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Bu süreçten rasyonel politikalarımız ve güçlü stratejilerimizin yanında, dostlarımızla ve işbirliklerimizle güçlenerek çıkacağız” dedi.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, “Swap adımı yabancıların TL borçlanma maliyetini yüzde 30’lar seviyesine çıkarmış durumda; bunun yanısıra AB ile ilişkilerin düzenleyeceği beklentisi; Katar, Ortadoğu ülkeleri, Rusya, Çin ve hatta AB ülkelerden kaynak sağlanacağı öngörüsüyle TL’deki sert satış baskısı durmuş görünüyor. Piyasalarda bugün Albayrak’ın vereceği mesajlar önemli. Türkiye ABD ilişkilerinde ise siyasilerin söylemleri izlenmeye devam ediliyor” dedi.

Tahvil piyasasında ise TCMB’nin son sıkılaştırma adımları ardından gösterge 10 yıllık tahvilin getirisindeki düşüş iki günde 185 baz puanı buldu. İki yıllık gösterge tahvil ise aynı dönemde 263 baz puan yükseldi. Bankacılar bu hareketin TCMB’nin gecelik piyasada faizi yüzde 19.25 ile koridorun üst bandına yönlendirmesi ve BDDK adımlarının ardından geldiğini belirttiler.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) daha önce yüzde 50 ile sınırladığı swap işlemlerinin özkaynak toplamına oranını dün yüzde 25’e indirdi. Bu adım yabancıların döviz teminatı ile piyasalarda işlem yapmak için kullandıkları TL’yi swap piyasasında yaratmalarının maliyetinin yüzde 30 seviyesinin üzerine çıkardı. Reuters verilerine göre geçen hafta Cuma günü yüzde 20’nin hemen altında bulunan bir hafta vadeli swap faizleri dün sert yükselişle yüzde 31 seviyesini geçmiş durumda. Bugün ise bir hafta vadeli swap faizleri yüzde 35’i de aştı.

Tahvil piyasasında gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi Pazartesi günü yüzde 22.69 seviyesinden kapandıktan sonra dün düşük 20.85 seviyesini gördü. Spot kapanışta ortalama yüzde 21.02 seviyesindeydi. İki yıllık eski gösterge tahvilin bileşik faizi ise Pazartesi günü yüzde 25.66 seviyesinden kapandı. Dün ise yüzde 28.29’a kadar yükseldikten sonra spot kapanışta ortalama yüzde 28 seviyesindeydi. Buna göre TCMB’nin ve BDDK’nın sıkılaştırma adımları ardından son iki günde 263 baz puan yükseldi.