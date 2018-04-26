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KAMU-SEN'den basın açıklaması...

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen), geçici memurların yasalara uygun ve eşitlik ilkesi bağlamında artık güvence altında olmasını desteklediğini duyurdu.

KAMU-SEN'den basın açıklaması...

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen), geçici memurların yasalara uygun ve eşitlik ilkesi bağlamında artık güvence altında olmasını desteklediğini duyurdu.

26 Nisan 2018 Perşembe 15:21
KAMU-SEN'den basın açıklaması...

KAMU-SEN: “GEÇİCİ MEMURLAR YASALARA UYGUN VE EŞİTLİK İLKESİ BAĞLAMINDA GÜVENCE ALTINDA OLMALI”

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen), geçici memurların yasalara uygun ve eşitlik ilkesi bağlamında artık güvence altında olmasını desteklediğini duyurdu.
Kamu-Sen’den yapılan yazılı açıklamada, Anayasa Mahkemesi’nin önümüzdeki haftalar içinde geçici memurlarla ilgili kararını açıklamasının beklendiği belirtilerek, çıkacak karar olumlu veya olumsuz olsa da saygı duyulacağı kaydedildi.
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Açıklamada, sendikanın geçici memurların yanında olduğu ve konunun takipçisi olmaya devam edeceği belirtilerek, üyeleri olsun veya olmasın, “geçici memur” adının artık değiştirilmesi gerektiğine de dikkat çekildi.  
Kamu-Sen’in açıklamasında, mahkemeden çıkacak karar olumsuzsa sendikanın daha önce hazırladığı “geçici memurlarla” ilgili yasanın Meclis’te görüşülüp geçmesinin isteneceği belirtilen açıklamada, bu çalışmada, geçici memurların performans değerlendirmesi, barem ilerlemeleri, erkekler için askerlik sürelerinin sayılması, ek tahsisatlar, ek mesailerin düzenlenmeleri ve iş güvencesi gibi konular yer aldığı bildirildi.
Anahtar Kelimeler:
Kamu-senBasınAçıklaması
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