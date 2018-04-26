KAMU-SEN'den basın açıklaması...

26 Nisan 2018 Perşembe 15:21
Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen), geçici memurların yasalara uygun ve eşitlik ilkesi bağlamında artık güvence altında olmasını desteklediğini duyurdu.
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