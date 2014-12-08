GAÜ'den Otomotiv Sektöründe Dev Adım

GAÜ VE TT MOTOR İŞBİRLİĞİNDE OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE DEV ADIM

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ve kardeş Üniversite Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) ile TT Motor A.Ş. işbirliğinde otomotiv ve motosiklet üretim-tasarım üzerine bölüm açılması için ilk adımlar atıldı.

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ve kardeş üniversitesi Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Alayköy yerleşkesi bünyesindeki 5000 metrekare alan içerisinde, genç nesilin otomotiv ve motosiklet üzerine üretim ve dizayn konusunda A'dan Z'ye bütün konularda uluslararası düzeyde eğitim olanağı sağlıyor. GAÜ ve KAÜ Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Alayköy yerleşkesi içerisine kurulacak olan atölyelerde öğrenciler, montaj, servis, boya, kaynak bölümlerinde geniş kapsamlı eğitim alma fırsatı yakalayacak.

Serhat AKPINAR : “Otomobil Üretiminde ve Otomotiv Sektöründe Uluslararası Çekim Merkezi Hedefi İle Yola Çıkıyoruz.”

Konuyla ilgili açıklamada bulunan GAÜ Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar, 5000 m2’lik tesis içerisine uluslararası standartlarda atölyelerin kurulacağını belirterek, öğrencilerin ileri düzeyde eğitim alarak dünya üzerinde aranan iş gücü olacaklarını vurguladı. Akpınar, Otomotiv ve motorsiklet sektöründe ilerleyen zamanlarda üretiminde mevcut tesisler bünyesinde gerçekleştirileceği sinyalini vererek, Kıbrıs’ta kurmuş oldukların sistemin bir ilk olduğunu, Türkiye’de ise bu sektörün henüz yeni gelişmeye başladığını ifade etti. Ayrıca Akpınar, dünya üzerinde özellikle bu sektörde çok fazla eleman eksikliğinin olduğunu bildirerek, eksikliğin GAÜ, KAÜ ve TT Motor A.Ş. işbirliği ile giderileceğini söyledi. GAÜ, KAÜ ve TT Motor işbirliği ile hayata geçecek projenin otomobil üretiminde ve otomotiv sektöründe uluslararası çekim merkezi olma hedefi ile yola çıktığını da sözlerine ekleyen Akpınar, proje kapsamında otomobil ve motorsiklet üretimi yanında Klasik Otomobil müzesi ile de tesisin uygarlık tarihinin sessiz tanıklarına ev sahipliği yaparak sosyal sorumluluk noktasında da örnek olacağını vurguladı.

Tarhan TELLİ : “Otomotiv Endüstrisi ve Sektörüne TT Motor, GAÜ ve KAÜ İşbirliği İle Yön Vermeye Hazırlanıyoruz.”

TT Motor A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Tarhan Telli konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Akpınar’ı eğitime olan katkılarından dolayı kutlayarak, üzeridne anlaşma sağladıkları yeni projenin GAÜ, KAÜ ve TT Motor A.Ş. ile birlikte otomotiv ve motosiklet üretim-tasarım kampüsleri kurmak olduğunu belirtti. Bu yapılanmanın Türkiye ve Kıbrıs’ta bir ilk olduğunu dile getiren Telli, yakın zaman içerisinde öğrencilere başarılı bir gelecek

vaad edeceklerini söyledi. Ayrıca Telli, bugune kadar kendisine gelen tekliflerin hiçbirisinde böylesine elverişli altyapısı bulunmadığı için kabul etmediğini ve bu güzel tesislerin Girne Amerikan Üniversitesi'nin eğitimde kalite güvencesi ile bir araya geldiğinde, Türkiye'de yeni gelişen sektördeki açığa TT Motor A.Ş., GAÜ ve KAÜ desteği ile yön vermek istediklerini ifade etti. Aynı zamanda öğrencilerin, GAÜ'den mezun olduktan sonra, TT Motor A.Ş. Güvencesi ile iş garantisinin de olduğunu vurgulayan Telli, çok güzel işler ortaya koyacaklarından emin olduğunu söyleyerek proje ile otomotiv endüstrisi ve sektörüne TT Motor, GAÜ ve kardeş üniversitesi KAÜ işbirliği ile yön vermeye hazırlandıklarının altını çizdi.