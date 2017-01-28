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28 Ocak 2017 Cumartesi 06:45

FİTCH’TEN KRİTİK AÇIKLAMA

FİTCH'TEN KRİTİK AÇIKLAMA
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FİTCH’TEN KRİTİK AÇIKLAMA

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BBB-"den "BB+" seviyesine düşürdü, not görünümünü "durağan"da tuttu.

Fitch Ratings'den yapılan açıklamada, siyaset ve güvenlik konusunda yaşanan gelişmelerin Türkiye'de ekonomik performansı olumsuz etkilediği belirtildi.
Açıklamada, "siyasi ortamın dengeye kavuşabilmesi durumunda bile güvenlikle ilgili zorlukların devam edebileceği" ifade edildi.

"Terör saldırılarının devam etmesinin tüketici güvenini ve turizm sektörünü zedelediği" belirtilen açıklamada, "Uzun süren dış zayıflıkları ele alamamak, para birimindeki sert düşüş kapsamında açıkça belli oldu." değerlendirmesinde bulunuldu.

Fitch, Türkiye ekonomisinin son 5 yılda yüzde 7,1 ortalama büyüme yakaladığının altını çizerek, 2016-2018 arasında ülke ekonomisinin ortalama yüzde 2,3 büyümesinin beklendiğini kaydetti.

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