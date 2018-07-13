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Döviz kurları...

Döviz kurları

13 Temmuz 2018 Cuma 08:30
Döviz kurları...

BANKALARIN GİŞE KURLARI (ABD Doları)

  • Banka
  • Alış
  • Satış
  • Saat
  • Banka
  • Alış
  • Satış
  • Saat
  • Akbank Gise Kuru 
  • 4,7560
  • 4,9060
  • 08:23
  • Sekerbank Gise Kuru 
  • 4,7480
  • 5,0020
  • 00:00
  • Finansbank Gise Kuru 
  • 4,8065
  • 4,8915
  • 08:24
  • VakifBank Gise Kuru 
  • 4,7566
  • 4,9546
  • 00:43
  • Garanti Gise Kuru 
  • 4,8200
  • 4,9200
  • 00:00
  • Yapi Kredi Bnk. Gise Kuru 
  • 4,7889
  • 4,9032
  • 08:24

  • Döviz Cinsi
  • Yön
  • Alış
  • Satış
  • Değişim %
  • Saat

  • Euro

  • 5,6559
  • 5,6596
  • -0,27%
  • 08:20

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Son Güncelleme: 13.07.2018 08:43
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