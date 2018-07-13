Döviz kurları...

BANKALARIN GİŞE KURLARI (ABD Doları)
- Banka
- Alış
- Satış
- Saat
- Banka
- Alış
- Satış
- Saat
- Akbank Gise Kuru
- 4,7560
- 4,9060
- 08:23
- Sekerbank Gise Kuru
- 4,7480
- 5,0020
- 00:00
- Finansbank Gise Kuru
- 4,8065
- 4,8915
- 08:24
- VakifBank Gise Kuru
- 4,7566
- 4,9546
- 00:43
- Garanti Gise Kuru
- 4,8200
- 4,9200
- 00:00
- Yapi Kredi Bnk. Gise Kuru
- 4,7889
- 4,9032
- 08:24
- Döviz Cinsi
- Yön
- Alış
- Satış
- Değişim %
- Saat
-
ABD Doları
- 4,8496
- 4,8533
- -0,04%
- 08:20
-
Euro
- 5,6559
- 5,6596
- -0,27%
- 08:20
-
İngiliz Sterlini
- 6,3888
- 6,3931
- -0,44%
- 08:20
-
İsviçre Frangı
- 4,8380
- 4,8434
- -0,33%
- 08:20
-
Japon Yeni
- 0,0431
- 0,0431
- -0,25%
- 08:20
-
Suudi Arabistan Riyali
- 1,2901
- 1,2965
- -0,21%
- 08:21
-
Norveç Kronu
- 0,5954
- 0,5989
- -0,33%
- 08:21
-
Danimarka Kronu
- 0,7556
- 0,7602
- -0,31%
- 08:21
-
Avustralya Doları
- 3,5857
- 3,6037
- -0,19%
- 08:21
-
Kanada Doları
- 3,6706
- 3,6927
- -0,29%
- 08:21
-
İsveç Kronu
- 0,5442
- 0,5475
- -0,38%
- 08:21
Son Güncelleme: 13.07.2018 08:43