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Döviz kurları...

Fed ve Merkez Bankası'nın kararı sonrası dolar/TL 3,52'nin üzerinde hareket ediyor.

Döviz kurları...

Fed ve Merkez Bankası'nın kararı sonrası dolar/TL 3,52'nin üzerinde hareket ediyor.

15 Haziran 2018 Cuma 08:57
Döviz kurları...

Dolar ne kadar?

Fed ve Merkez Bankası'nın kararı sonrası dolar/TL 3,52'nin üzerinde hareket ediyor.

ABD Merkez Bankası'nın (fed) beklentilere paralel faiz artırımı ve başkan Yellen'ın açıklamaları ve Merkez Bankası'nın kararı sonrası dolar/TL 3,51'nin üzerinde işlem görüyor.

Fed beklentilere paralel faizleri çeyrek puan artırdı ve 4,2 trilyon dolarlık bilançosunu azaltmaya başlayacağını açıkladı. 

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Fed Başkanı Janet Yellen konuşmasında bilanço azaltmaya "görece yakın zamanda" başlayabileceklerini söylerken, diğer Fed yetkililerin beklentileri bu yıl bir faiz artışı daha olabileceği yönünde gerçekleşti. 

Fed'in ardından bugün toplanan Merkez Bankası tüm kısa vadeli faizleri sabit tutma kararı aldı. 

Fed sonrası 3,4750'ye kadar gerileyen dolar/TL 3,52'nin üzerinde seyrediyor. Euro 3,92 civarında işlem görüyor.

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