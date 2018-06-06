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Döviz kurları!

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada dolar 4,60, euro 5,38 civarında hareket ediyor.

Döviz kurları!

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada dolar 4,60, euro 5,38 civarında hareket ediyor.

06 Haziran 2018 Çarşamba 09:01
Döviz kurları!

Dolar kuru bugün ne kadar? (6 Haziran 2018 dolar - euro fiyatları)

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Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada dolar 4,60, euro 5,38 civarında hareket ediyor.

Merkez Bankası'nın faiz artışı, likidite önlemleri ve sadeleştirme adımıyla rekor seviyeden uzaklaşan dolar/TL 4,60 civarında hareket ediyor. 

Bankalararası piyasada dolar/TL 4,9290'la tarihi zirveyi görmesi sonrasında dolar yönünü aşağı çevirmişti. 

Euro/TL de 5,38-5,39 bandında seyrediyor. 

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Piyasaların gözü yarınki olağan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısına çevrildi. Merkez'in 3 puanlık faiz artışı sonrasında yarınki toplantıda da faiz artışı gelip gelmeyeceği merak ediliyor. 

Enflasyonun mayısta yüzde 12.15'e çıkarak altı ayın en yüksek seviyesine gelmesi sonrasında yeni bir faiz adımı gelebileceği belirtiliyor.

Piyasalar ABD Merkez Bankası'nın önümüzdeki haftaki faiz kararını da yakından izleyecek

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