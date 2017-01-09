Dolardan Tarihi Rekor

Piyasalar yeni haftaya dolar ve avronun art arda kırdığı rekorlarla başladı. Dolar, TL karşısında 3,73'ü de geçti. Avro ise 3,9182'yi gördü.Küresel piyasalarda tırmanışını sürdüren dolar ve parite etkisiyle yükselen avro, yeni haftaya yeni rekor düzeylere tırmanarak başladı.ABD para birimi, haftanın ilk işlemlerinde geçen hafta test ettiği 3,6401 liralık zirveyi geride bırakarak 3,6819 liraya kadar tırmandı. Dolar fiyatları yeni rekoruyla da durmak bilmedi. Dolar, TL karşısında 3,7381'ü gördü.Dolardaki tırmanışın da etkisiyle yükselen avro da, geçen haftaki 3,83 liralık rekorunu aşarak 3,8813 liralık yeni rekor düzeye çıktı. Avro öğle saatlerinde 3,91'i de geçerek tarihi rekorunu kırdı.